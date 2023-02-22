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星宇今股價再度下跌 讓出航空股王寶座

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照
圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照

星宇航空股價連續6天飆漲後，昨天宣布將辦理現金增資，以不超過3億股普通股為上限，面額10元計算，將於定價後另行公告發行價格，預計募資不超過50億元，今天股價走下神壇盤中再度走跌，在35元區間波動，跌幅達16%，由於台灣虎航（6757）持穩在39元的附近，星宇（2646）再度讓出股王寶座。

興櫃的星宇航連6日飆漲後，昨天2月21日股價早盤再度大漲24%，最高成交價來到每股50元，當上航空股股王，不過隨著專業經理人配偶申報轉讓，星宇航空股價猶如搭雲霄飛車大洗三溫暖，股價爆量下跌，不過九點半左右突然自高點急殺到最低31.35元，上下震幅達37%，收盤時成交量達12萬張，今天股價再度下跌，還有人開始在臉書上成立自救會，參與的人員已經有559位。

星宇與華航轉投資的台灣虎航互爭航空股王寶座，隨著星宇連兩日重挫，加上台灣虎航股票昨天順利通過創新板上市案申請，成為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者，早盤台灣虎航股價超越星宇航空股價，星宇航空在坐上股王寶座僅兩天，今天再度讓出股王寶座。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空，營運模式有別於一般傳統航空公司，隨著各大機場的場站陸續恢復，台灣虎航也會陸續增班，今年營收、獲利會逐季成長。昨(21)日證交所董事會通過台灣虎航的初次申請股票創新板上市案，台灣虎航為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者，預計最快8月會自興櫃轉到創新板。

星宇航空股價飆漲後，董事會昨(21)日也決議將辦理現金增資，增資用於充實營運資金、改善財務結構，預計發行普通股以不超過30萬張為上限，以面額10元計算，預計募集的資金為30億元，不過，由於星宇的股價大漲後，以今天收盤價39.3元計算，就算打對折20元來訂價，星宇航空最少會募到60億元，由於這次也公告預計募資金額不超過50億元。專家解釋，也就是說，只要股價夠高，星宇不見得要發到30萬張，減輕股本膨脹壓力。

台灣虎航 星宇航空 創新板

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