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大盤跌破月線 分析師：關注中小型個股

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台積電（2330）今日也跌破月線，目前最低來到505元，連帶影響大盤走勢。圖為示意圖。報系資料照
台積電（2330）今日也跌破月線，目前最低來到505元，連帶影響大盤走勢。圖為示意圖。報系資料照

昨日美股四大指數全面收跌，台積電（2330）今日也跌破月線，目前最低來到505元，連帶影響大盤走勢。投顧分析師表示，投資人可看大做小，關注中小型個股

今（22）日大盤開低後繼續下滑，指數接連失守，低點一度下壓至15345.93 點，失守月線關卡，午盤前拉回至15,433.87點，較昨日下跌129.13點。

由於新台幣貶值，外資買盤已如農曆年後積極，外資買盤處觀望階段下，指數空間因此被壓抑。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，投資人須觀察開紅盤以來的多方缺口是否回補，缺口回補後續攻勢自然而然就會停滯，也須留意季線的位置是否能守住，目前季線在14,850，若能守住，就還是有機會。此外，也須留意外資後續會不會在美國強勁升息的預估之下，資金又回流美元。投資人現階段可以布佈局較不受大盤影響的觀光、金融、儲能等內需類型的產業。

摩爾證券投顧分析師陳昆仁說，投資人可以關注中小型個股，中小型個股目前雖稍微休息，但以輪動的角度來說，還是看好3月的季底作帳行情，也是內資投信做績效的時間點。

陳昆仁表示，投資人可以將大小個股分開做觀察，因為大型股只能跟著震盪，但中小型個股相對受大盤影響較小，並且有季底的行情可以期待。

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