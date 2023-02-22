FundGPT打造台股最強艦隊 統一投信：成長、潛力、科技一手掌握

ChatGPT夯爆全球，讓全市場前所未有地體會到AI產業的高度發展潛力。投資人除了關注AI概念ETF，例如成分股網羅十大科技巨頭的統一FANG+ETF(00757)以外，還可以利用FundGPT法則，打造最強台股投資組合。FundGPT法則中的GPT，分別代表成長型基金(Growth)、潛力型基金(Potential)、科技型基金(Technology)，從三大方面建構台股基金的最強艦隊。

以統一台股金三角為例，這個基金投資組合就是利用FundGPT法則組建。三檔台股基金中，擔任成長(G, Growth)角色的統一大滿貫基金，採用股東權益報酬率(ROE)衡量個股公司治理及營運狀態，精選ROE在3%以上的高成長標的，達成穩定成長的目標。

最具潛力(P, Potential)的統一黑馬基金，則是集中火力於40檔兼具潛力及穩定性的黑馬股，追求超額報酬。該檔基金也在近日獲得，指標基金獎台灣中小型股票類別中兩座最大獎，包括最佳基金及定期定額的同級最佳。

投資屬性為科技型(T, Technology)的統一奔騰基金，鎖定爆發力強勁的電子股及新興生化科技，抓住新時代科技投資趨勢。近日公布的指標最佳基金獎中，該檔基金在產業股票-科技類別蟬聯最高獎項，並於同類別的定期定額項目，斬獲同級最佳的大獎。

統一投信台股團隊表示，近期聯準會官員鷹派言論、最新公布的通膨數據降幅不如預期，使台股跟隨美股震盪。但在第一季企業財報公布前，市場仍將維持下半年景氣復甦的看法。市場對基本面強勁的預期，加上類股輪動，使先前表現較弱勢的中小型股，有較大的表現機會。產業方面關注中國大陸解封受惠股，例如旅遊及餐飲等內需股。汽車電子及綠能產業，也具備不錯的投資機會。