藍燈投資學賺錢術 國泰投信：台股第1季末價值浮現

國發會公布2022年12月景氣燈號，受到終端需求疲軟、產業鏈持續調整庫存等影響，景氣燈號綜合判斷分數12分，與去年11月持平，燈號續呈藍燈，代表景氣低迷，經濟疲弱，惟領先指標跌幅持續縮小。法人分析，觀察過往台灣景氣燈號為低迷藍燈時，皆為股市低檔區，台股投資價值浮現，在2022年的震盪盤勢下，台股投資以價值股當道，如今築底跡象已慢慢浮出，投資人在機遇把握上，今年可以布局市值型台股標的，捕捉今年成長復甦的機會。

根據Bloomberg資料，1995~2022年當台灣景氣燈號亮起藍燈時三個月後進場投資台股，有機會帶來報酬，歷史平均報酬率分別為持有三個月後達5%、六個月18%、一年後可達28%。同時根據主計處預估，2023年台灣經濟成長率為2.75%，表現依舊強勁，第2季起經濟有望逐步回溫，因此第1季末、約3月會是適合布局台股市值型標的的嶄新起點。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，投資必須與時俱進，進入2023年也要留意國內外法規重量級事件對台股帶來的影響。國內部分，2023年初立法院即三讀通過氣候變遷因應法，除明定主管機關淨零權責外，同時也新增對排放源徵收碳費的機制，法案的通過是將淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範。國際部分，歐盟已公布碳邊境調整制度（CBAM），並訂定2023年10月開始試行，台灣部份產業的產品輸歐必須開始申報產品碳排放量。隨著產業規則正在改變，台股企業自然不可能置身事外，故在進行台股投資時，企業因應這股轉型浪潮是否具有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。

國際權威指數編製公司MSCI即留意到這項趨勢，開發編製出MSCI台灣領袖50精選指數，即訴求以市值代表性出發，同時考量企業低碳轉型應對能力，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，其獲利穩定度高，比較不會大起大落，適合長線持有。而國泰投信已於2021年領先業界取得該指數授權並通過審查，並將推出國泰台灣領袖50 ETF (00922)3月8至10日進行募集。