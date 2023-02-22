零壹去年每股賺4.03元本益比仍低 今股價創11個月新高

系統整合廠零壹（3029）董事會決議通過去年財報，其中，全年每股稅後純益4.03元，雖略低於前一年表現，但也是歷史次高水準，今（22）日早盤台股指數大跌逾200點，但該股在基本面帶動下，股價逆勢上漲，早盤股價高點寫下近11個月新高。

零壹過去不僅營運及業績長期維持成長趨勢，也是市場關注的穩定配息個股，該公司昨日公告去年每股稅後純益仍繳出4.03元，相對近期股價約在46.6元至48元之間位置，本益比顯得相對偏低，由於今年營運仍不看淡，早盤台股指數大跌中，該股反而吸引資金進場，推升股價逆勢上漲，盤中股價高點來到48.75元，是去年3月以來，即近11個月新高。

零壹公布去年財報，其中，全年合併營收為127.34億元，較前一年微幅下滑1.12%，全年稅後純益為6.13億元，較前一年成長14.15%，去年全年每股稅後純益則為4.03元，略低於前一年4.24元表現，但仍是歷史次高水準。

該公司公布今年1月營收為12.37億元，月成長27.17%，年成長37.23%，主要是由於去年底的遞延出貨效應帶動，再加上受惠資安、雲端等需求成長推升營收1月走高，該公司對今年第1季業績展望維持正向。