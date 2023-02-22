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美股重挫拉低台股早盤跌逾150點 台積電開盤下跌10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／資料照片
台股。圖／資料照片

美股收盤重挫衝擊台股今(22)日開盤下跌21.83點，開盤指數15,541.17點；大盤開低後繼續下滑，15,400點關卡一度跌破，最低來到15,378.61點。台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價506元。

群益投顧說，大盤整理區間持續收斂，守住月線有機會緩推碰前高15,670點，但量能未擴增及台積電等權值股休息，較容易出現假突破。即使大盤陷入膠著，但櫃買改寫波段新高，台積電僅維持量縮整理，沒有扯台股後腿將有利於中小型股的接棒輪動。

操作選股上，2月底到3月上旬營收公布期間，仍可以期待投機行情，短打敢於表態創高或挑戰前高的中小型股和高價股。

周二(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌697.1點、跌幅2.06%，那斯達克指數下跌2.5%，標準500指數下跌2.0%，費半指數下跌3.31%。

富邦期貨說，美國零售巨擘Walmart對今年獲利展望財測不如市場預期，另一零售商Home Depot上季營收未達標，且看淡今年獲利前景，投資人擔憂高通膨及高利率對民間消費帶來傷害；另外，俄羅斯總統普丁發表國情咨文，宣布暫停新削減戰略武器條約，並計畫恢復核試爆，地緣衝突風險升高，加上美債殖利率持續攀升，衝擊美股四大指數全面重挫。

第一金投顧表示，俄羅斯總統普亭在國情咨文中宣布單方面暫停美俄《新削減戰略武器條約》，並就恢復核試爆做好準備；根據《新削減戰略武器條約》，美俄雙方允許檢查彼此核武設施及交換資訊，但美國國務院發言人曾在1月表示，俄羅斯沒有遵守《新削減戰略武器條約》的規範，拒絕讓美國檢查俄羅斯的核武設施。

三大法人周二集中市場合計買超8.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超2.4億元，投信買超13億元，自營商(自行買賣)賣超2.8億元，自營商(避險)買超1.2億元。

統一期貨說，外資周二期貨部分減少885口，淨多單16,938口，十大特定法人賣出1,201口。週選支撐與壓力區落在15,400至15,700點，P/C Ratio降至1.12，整體籌碼中性看待。

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