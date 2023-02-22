2/22【早晨財經速解讀】崩!標普跌破4000點 美股Q1全年高點?中國房市再鬆綁 房住不炒失敗?

美國股市周二創下今年迄今最糟表現，美債殖利率漲至今年內最高打壓股市，地緣政治緊張局勢以及沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）業績展望不佳也打擊市場心理。

標普500指數和那斯達克綜合指數連續三個交易日收低，道瓊工業指數回吐今年迄今的所有漲幅。標普500指數也吐回本月來漲幅，並創下去年12月中以來最大跌幅。

道瓊工業指數大跌697.1點，至33,129.59點，跌幅2.1%。標普500指數跌81.75點，至3,997.34點，跌幅2.0%。那斯達克綜合指數跌294.97點，至11,492.30點，跌幅2.5%。費城半導體指數更大跌3.3%。

美國指標10年期公債殖利率觸及三個月新高，不利科技股和成長股。殖利率上升通常會令成長股承壓，因為成長股的本益比往往基於未來獲利，而隨著利率走高，未來獲利會大打折扣。

稍早公布的數據顯示，2月美國企業景氣反彈，觸及八個月以來的最高水準。標普全球表示，2月追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數(PMI)初值升至50.2，1月終值為46.8，受助於服務業景氣強勁。

最近的一系列經濟數據表明經濟有韌性，聯準會（Fed）去年多次提高利率以抑制通膨過後，經濟仍表現表現良好。

貨幣市場一直在上調對聯邦基金利率頂點的預期，如今預測利率將在7月達到5.35%，且全年料保持在這種水平附近。

BMO Family Office投資長Carol Schleif說：「今天，大家意識到，Fed暗示利率將在更長時間內保持高位不是在開玩笑，事實上，可能是稍微高一點，但持續時間可能要長的多。」Schleif表示，市場一直在尋找一個鴿派的轉折點，但就是沒有。

摩根士丹利策略師表示，雖然最近的數據顯示經濟可能會躲過衰退，但美股價位太高，風險回報現在「非常差」，標普500指數上半年可能下跌多達26%。

「就目前而言，鑒於我們的現狀，股市感覺有點過高了，」SoFi投資策略主管Liz Young表示，「Fed仍然需要採取更多行動，眾所周知，貨幣政策調整在經濟中的滯後性是漫長且多變的。這種環境很難支持18倍的預估本益比。」

投資人將關注Fed於周三公布的上次政策會議紀錄，以進一步了解Fed內部對利率的態度。

此外，地緣政治緊張局勢加劇，普亭宣布暫停遵守美俄新裁武條約，而美國將向烏克蘭提供遠程GPS制導炸彈。

大型科技股受創，特斯拉、亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet跌幅在2.1%到5.3%不等。

其他個股方面，家得寶大跌7.1%，至三個月低點，此前這家美國最大的家裝用品連鎖店警告稱需求疲軟，並發布2023年慘淡的獲利預測。

規模較小的競爭對手Lowe's 在下周公布業績前下跌5.1%。

全球最大零售商沃爾瑪逆勢上漲0.6%，該公司預測的全年獲利低於市場預期。

標普500指數的11大類股全面下挫，非必需消費品股領跌，大跌3.3%。

美國銀行策略師Michael Hartnett預計標普500指數在3月8日之前將跌至3,800點。證諸過去紀錄，美國股市尚未探明底部。彭博彙編的數據顯示，在之前的升息周期中，美股都是在Fed暫停升息後才觸底。