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嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

搭上ChatGPT話題 法人點名三檔網通股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
市場預期CPO技術具更低功耗優勢，有機會成為因應AI高算力需求下的發展趨勢，法人正向看待此一發展，並點名看好智邦、聯亞、眾達-KY等三檔網通股。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
市場預期CPO技術具更低功耗優勢，有機會成為因應AI高算力需求下的發展趨勢，法人正向看待此一發展，並點名看好智邦、聯亞、眾達-KY等三檔網通股。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

ChatGPT話題延燒，市場預期Co-packaged optical（CPO）技術具更低功耗優勢，有機會成為因應AI高算力需求下的發展趨勢，法人正向看待此一發展，並點名看好智邦（2345）、聯亞（3081）、眾達-KY（4977）等三檔網通股

就技術發展來看，投顧法人指出，隨資料中心對網路頻寬需求增加，除系統與晶片架構持續演進外，對於銅線造成的訊號衰減影響亦更為敏感，過往包括英特爾、思科Juniper等公司都開始發展矽光相關技術，試圖減少損耗，並提升效率。

但是，不同公司對於交換器與光收發模組等相關晶片解決方案各有著墨，面臨難以整合局面。

另一方面，博通去年第3季與騰訊、銳捷網絡共同展示基於CPO技術的400GbE交換器，估計單就末端光學傳輸部分，CPO技術可較標準可插拔式光收發模組節省逾50%功耗，以整機而言，預期採CPO解決方案可節省30%功耗，提高50%機架密度，每1位元資料流量單價可節省40%。

法人表示，市場普遍預期CPO技術在交換器速度達800Gbps以上愈趨重要，但要達到共同封裝目的，高速交換器產品與光收發模組產品的整合能力亦成為進入門檻，除封裝良率是隱憂，商業模式上，亦需說服客戶將交換器與光收發模組綁定技術寡占造成對單一供應商依賴性增加。

雖然現階段ChatGPT對於CPO發展助益仍然有限，且商業與實作方面有諸多難題尚待克服，但法人看好，CPO將受惠未來AI、機器學習等趨勢發展，基於此技術將使產業更加壟斷，提前布局者的先進者優勢將更加顯著。

在國內網通股中，法人看好長期深耕矽光領域的聯亞將持續受惠客戶朝向800GbE矽光產品升級，並樂觀看待眾達-KY的CPO研發進度；交換器則首選為先前已著手研發CPO技術，並處於產業領先地位的智邦。

網通股

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