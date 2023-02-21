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外資：面板景氣領先觸底反彈 第2季將重啟漲勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
面板示意圖。（本報系資料庫）
面板示意圖。（本報系資料庫）

儘管面板股不斷釋出營運虧損的利空，但近期股價卻反而強漲，引發投資人的好奇與熱議。高盛大摩兩大投行釋疑，由於產業景氣領先觸底反彈，預期第2季價格將重啟漲勢。

高盛證券發布報告指出，由於電視、面板等次產業景氣已於去年第4季領先觸底反彈，價格向上揚升，且在廠商自律產能利用率下，使2021第3季以來的下行周期即將告終，預期今年第2季價格將重啟漲勢，因此看好2023年的面板產業景氣與價格趨勢。

高盛認為，中國大陸電視出貨量的跌幅已縮小，平均售價則有上揚的趨勢。中國大陸面板供應商估計，中國大陸電視出貨量將從2022年的低點增長，即使不一定會恢復到2021年的水準。另外，車用面板則將迎來強勁成長，主要是因為創新的智慧座艙需求強。

報告指出，在筆電及個人電腦方面，主要面板供應商預期，個人電腦面板價格的恢復速度會晚於電視面板，原因是需求端成長更慢。要去化整個供應鏈的庫存，可能要多花一、兩季，因此需求可能要到今年下半年才會復甦。

摩根士丹利證券也認為，電視面板價格揚升提前到來，有利面板產業前景。在台廠方面，群創（3481）最能受惠於這波從谷底翻揚的趨勢，以今年的獲利預估來推斷，股價淨值比只有0.6倍，因此給予「優於大盤」的評等。至於友達（2409），目前的股價淨值比已有0.9倍，重新評價的空間較低，因此評等為中立。

電視面板 淨值比 高盛 大摩

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