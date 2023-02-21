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IPC新兵宸曜23日轉興櫃一般板 今年營收獲利將年增15%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宸曜科技（6922）即將在23日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，宸曜董事長高明和指出，受惠美國市場需求暢旺，加上第12代產品換機潮，法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15%，每股純益（EPS）挑戰7-8元。宸曜董事長高明和。記者吳凱中／攝影
宸曜科技（6922）即將在23日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，宸曜董事長高明和指出，受惠美國市場需求暢旺，加上第12代產品換機潮，法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15%，每股純益（EPS）挑戰7-8元。宸曜董事長高明和。記者吳凱中／攝影

工業電腦（IPC）族群時隔多年再添新兵，宸曜科技（6922）即將在23日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，21日舉行興櫃前法說會，展望今年營運，宸曜董事長高明和指出，受惠美國市場需求暢旺，加上第12代產品換機潮，法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15%，每股純益（EPS）挑戰7-8元。

宸曜目前資本額2.26億元，將於23日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，市場預計，以時程換算，宸曜將於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。

宸曜主要經營業務為工業電腦、人工智慧邊緣計算平台與車載電腦等，並以「Neousys」品牌行銷全球。產品應用廣泛，可涵蓋工業、醫療以及交通等產業，在切入自動駕駛與人工智慧領域上具有競爭利基。

宸曜旗下產品以強固型無風扇寬溫工業電腦為最大宗，其次為AI邊緣運算工業電腦和垂直市場應用電腦，這三大類產品之毛利率皆穩定維持在40%以上。該公司營收分布版圖，以美洲區域之營收占比最高，主要應用於AI自動化和半導體檢測設備。歐洲區域占比次高，主要應用領域為自動化設備和工業車輛AI應用。

展望後市，高明和強調，雖然今年全球經濟政治不明確，但對宸曜而言，卻是「彎道超車好時機」，因此今年將加速產品創新，拓展全球布局，包含加大投資美國、中國大陸子公司，同時將於今年約3、4月在韓國設立辦事處。

針對個別市場需求，宸曜業務部副總暨發言人藍林忠指出，大陸市場受疫情影響，目前需求仍低迷。歐洲市場則持平看待，而美國市場雖然客戶有受到通膨影響，但整體需求暢旺，宸曜新品接受度很高。

從短期動能來看，隨著宸曜領先同業至少半年推出第12、13代相關產品，宸曜看好今年將有換機潮需求；整體來看，宸曜今年在手訂單明確，雖然元月受到工作天數較少及大陸疫情影響，但預計第2訂單將較為明朗。

宸曜2022年上半年度營收達5.87億元，年增33.3%，稅後純益0.92億元、年增 50.7%，EPS達4.3元。法人預估，宸曜2023年營收、獲利有望年增逾15%，預估每股純益可望挑戰7-8元。

興櫃 營收 工業電腦

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