打造創新板 證交所調整遊戲規則

臺灣證券交易所為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續調整相關規範，包括放寬申請上市時釋股比率自70%以下降至80%以下、調降集中保管股票的資本額門檻、董事或股東為政府機關過公營事業得豁免股票集中保管、增列基石投資人得為洽商配售合格投資人，新制待主管機關金管會通過後生效。

證交所表示，為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續蒐集推動實務潛在公司的回饋意見及中介機構的建言，檢討調整創新板相關規章。證交所董事會今天核議「有價證券上市審查準則」第33條、第35條及「營業細則」第79條之2條文修正草案。

其中，證交所有價證券上市審查準則部分，有三大修改。一是，現行母子公司之子公司申請創新板上市時，母公司應比照一般板申請上市規定降低持股至百分之70以下，不過，日後轉板時，依規定，尚須至少應提出擬上市股份總額10%股份辦理公開銷售，考量創新板應提撥股份公開承銷比率及內部人以外的持股總額比例均低於一般板，故採差異性釋股規範方式應屬可行，將釋股比率自70%以下調整為80%以下，故修正第33條第1項第1款規定。

二是，現行本國公司實收資本額達新台幣300億元，於初次上市掛牌已提撥超過已發行股份總數50%股票集中保管者，應提交超過已發行股份總數50%部分，得以金融機構出具的證明文件替代集中保管股票；基於規範衡平，考量創新板公司多為新創公司，風險性較高，故將初次上市掛牌提撥集中保管門檻設為實收資本額達100億元者，增訂第35條第5項。

三是創新板公司的董事或股東為政府機關或公營事業或受目的事業主管機關規管而不宜將股票集中保管者，得豁免集中保管，增訂第35條第7項。

此外，在證交所「營業細則」部分，證交所表示，為配合未來將開放創新板初次上市承銷案件，得採洽商銷售方式配售予基石投資人。考量獲配售之基石投資人應對創新事業具一定程度瞭解並具風險承擔能力，為打造更活絡的資本市場，增訂第79條之2第2項第3款規定，明訂洽商銷售取得創新板股票之法人為合格投資人。