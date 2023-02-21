快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

打造創新板 證交所調整遊戲規則

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所表示，為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續蒐集推動實務潛在公司的回饋意見及中介機構的建言，檢討調整創新板相關規章。本報資料照片
證交所表示，為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續蒐集推動實務潛在公司的回饋意見及中介機構的建言，檢討調整創新板相關規章。本報資料照片

臺灣證券交易所為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續調整相關規範，包括放寬申請上市時釋股比率自70%以下降至80%以下、調降集中保管股票的資本額門檻、董事或股東為政府機關過公營事業得豁免股票集中保管、增列基石投資人得為洽商配售合格投資人，新制待主管機關金管會通過後生效。

證交所表示，為打造創新板成為創新企業上市新聚落，持續蒐集推動實務潛在公司的回饋意見及中介機構的建言，檢討調整創新板相關規章。證交所董事會今天核議「有價證券上市審查準則」第33條、第35條及「營業細則」第79條之2條文修正草案。

其中，證交所有價證券上市審查準則部分，有三大修改。一是，現行母子公司之子公司申請創新板上市時，母公司應比照一般板申請上市規定降低持股至百分之70以下，不過，日後轉板時，依規定，尚須至少應提出擬上市股份總額10%股份辦理公開銷售，考量創新板應提撥股份公開承銷比率及內部人以外的持股總額比例均低於一般板，故採差異性釋股規範方式應屬可行，將釋股比率自70%以下調整為80%以下，故修正第33條第1項第1款規定。

二是，現行本國公司實收資本額達新台幣300億元，於初次上市掛牌已提撥超過已發行股份總數50%股票集中保管者，應提交超過已發行股份總數50%部分，得以金融機構出具的證明文件替代集中保管股票；基於規範衡平，考量創新板公司多為新創公司，風險性較高，故將初次上市掛牌提撥集中保管門檻設為實收資本額達100億元者，增訂第35條第5項。

三是創新板公司的董事或股東為政府機關或公營事業或受目的事業主管機關規管而不宜將股票集中保管者，得豁免集中保管，增訂第35條第7項。

此外，在證交所「營業細則」部分，證交所表示，為配合未來將開放創新板初次上市承銷案件，得採洽商銷售方式配售予基石投資人。考量獲配售之基石投資人應對創新事業具一定程度瞭解並具風險承擔能力，為打造更活絡的資本市場，增訂第79條之2第2項第3款規定，明訂洽商銷售取得創新板股票之法人為合格投資人。

創新板 股票 證交所

延伸閱讀

華安醫學上市案 證交所董事會過關

康和證券雙獲證交所與櫃買中心權證發行人獎殊榮

開發金2022年報每股淨值大回升至11元 將恢復信用交易

台幣短線 30.3~30.5盤整

相關新聞

權值股走疲、儲能股聚人氣 台股漲11.77點收15,563點

台股今（21）日收盤上漲 11.77 點，收盤指數 15,563 點，成交量為 2,212.71 億元；台積電（2330...

IPC新兵宸曜23日轉興櫃一般板 今年營收獲利將年增15%

工業電腦（IPC）族群時隔多年再添新兵，宸曜科技（6922）即將在23日由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，21日舉行興櫃前法...

清淨海開盤13分鐘就漲到熔斷 金管會：已列為線上監視股

近日興櫃股很夯，星宇航空近期連6日大漲，今天盤中震盪小幅回檔3％，但今天清潔產品廠清淨海在盤中大漲66％，導致開盤約13...

證交所：處置股票3/1起公布原因、財務資訊超連結

台灣證券交易所今天宣布，3月1日起，處置有價證券資訊將提供處置原因、財務業務資訊等資訊超連結

儲能股表現強勢！中興電最高價衝97.5元

儲能股今日表現強勢，中興電（1513）連6漲，最高價衝到97.5元。豐彥財經執行長謝晨彥表示，在各國碳中和相關法規愈來愈...

股價大漲後立即增資！星宇將發行普通股不超過30萬張

星宇航空（2646）股價飆漲後，董事會今天也決議將辦理現金增資，普通股以不超過30萬張為上限，以面額10元計算，預計募集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦