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清淨海開盤13分鐘就漲到熔斷 金管會：已列為線上監視股

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會證期局今表示，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票。（本報系資料庫）
金管會證期局今表示，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票。（本報系資料庫）

近日興櫃股很夯，星宇航空近期連6日大漲，今天盤中震盪小幅回檔3％，但今天清潔產品廠清淨海在盤中大漲66％，導致開盤約13分鐘就觸及熔斷機制。金管會證期局今表示，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，提醒投資人在投資時應審慎研判。

興櫃股近日成為市場焦點，星宇航空連6天漲幅高達逾100%，被股民譽為「興櫃股傳說」，在經歷連漲6天後，今天終於暫停漲勢，盤中高價震盪後股價小幅回檔3％。

但今天卻有另一檔興櫃股受到矚目，清潔產品廠清淨海今天一開盤就大漲，在開盤短短13分鐘後漲幅就觸及熔斷機制，前日均價5.15元，但今盤中高點一度衝上8.8元，暫停交易價格在8.57元，盤中漲幅高達66.4%，是今年第一檔漲到觸及熔斷機制的興櫃股。

證期局副局長張子敏表示，單日漲跌超過50%就啟動熔斷機制，暫停交易到收盤，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票。清淨海是興櫃公司，交易制度與集中市場不同，興櫃市場沒有漲跌幅限制，買賣要藉由推薦證券商報價買賣，流動性較低，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，提醒投資人投資時應審慎研判，若發現任何人涉有不法交易情事，將依規定辦理。

針對星宇航空6天漲逾100%，被市場質疑風險過高，應即時公布財報。張子敏表示，星宇航空是興櫃公司，依照規定未上市櫃公司因作業不及，導致無法於每會計年度終了後3個月內公告並申報年度財報，可以延長至每會計年度終了後4個月內公告申報，並且可以免公告第1季、第3季財報，因此星宇航空可以不用公告第1季、第3季財報。

興櫃 櫃買中心

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