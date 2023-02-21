證交所董事會通過 華安醫學申請上市案及台灣虎航申請創新板上市案

臺灣證券交易所今(21)日董事會決議通過為華安醫學申請上市案，以及台灣虎航申請創新板上市案，將陳報主管機關。

此外，證交所為打造創新板成為創新企業上市新聚落，證交所持續蒐集推動實務潛在公司的回饋意見及中介機構之建言，檢討調整創新板相關規章。

一、證交所有價證券上市審查準則部分： (一)現行母子公司之子公司申請創新板上市時，母公司應比照一般板申請上市規定降低持股至百分之七十以下，於轉板時，尚須至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份辦理公開銷售，考量創新板應提撥股份公開承銷比率及內部人以外之持股總額比例均低於一般板，故採差異性釋股之規範方式應屬可行，爰將釋股比率自百分之七十以下調整為百分之八十以下，修正第三十三條第一項第一款規定。

(二)現行本國公司實收資本額達新台幣300億元，於初次上市掛牌已提撥超過已發行股份總數百分之五十股票集中保管者，應提交超過已發行股份總數百分之五十之部分，得以金融機構出具之證明文件替代集中保管股票；基於規範衡平，創新板公司實收資本額達100億元者，比照訂定相同規定，爰增訂第三十五條第五項。

(三)創新板公司之董事或股東為政府機關或公營事業或受目的事業主管機關規管而不宜將股票集中保管者，得豁免集中保管，增訂第三十五條第七項。

二、證交所營業細則部分：為配合未來將開放創新板初次上市承銷案件，得採洽商銷售方式配售予基石投資人。考量獲配售之基石投資人應對創新事業具一定程度之瞭解並具風險承擔能力，為打造更活絡之資本市場，增訂第七十九條之二第二項第三款規定，明訂洽商銷售取得創新板股票之法人為合格投資人。