台股小漲 中小型題材股當家

台股陷入短期均線攻防戰，在量能萎縮下，指數缺乏上攻動能，不過，由於受到櫃買市場表現強勢，加上量能較前一日回溫，指數尾盤由黑翻紅，終場指數上漲11點，收在15,563點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國近期經濟指標紛紛開高，使得後續聯準會利率終點再度在市場被討論，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特示，認為按照經濟現況，該次例會應該要升2碼，基本上，基準利率最終會升破5%。至於3月的下次例會應該要升幾碼，梅斯特認為現在評估還言之過早，不過Fed不會困在只升1碼的選項，如同Fed之前所展現，當經濟需要，Fed可以在任何一次例會加快升息步調。

不過，在經濟數據不錯下，近期市場調升美國利率預測，新估Fed 今年底前總共還會三度升息，每次升1碼，顯示利率仍有望上空間。

技術面上，日K線連續二天收紅，雖然5日線下彎，但由於指數仍守穩在5日、10日二條短期均線之上，整體量能也回升至5日、10日、月均量之上，短線量價結構對於多方有利，另外，日線的技術指標，目前RSI已經站回50多方區，雖然MACD負的柱狀體維持擴大，KD指標仍然死亡交叉，但KD開口有收斂，顯示大盤短線量能擴增下，指數逢低承接意願積極。

本周櫃買指數持續創下波段新高，日K線連續四天收紅，且觀察上櫃個股中，無論從上漲與下跌比率以及漲停板家數來看，整體表現均優於集中市場，顯示當前市場投機熱度仍然相對熱絡，建議以題材股偏多操作。