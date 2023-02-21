投資級債市 單周迎來資金淨流入

美國1月CPI年比超過市場預期、月比升幅也提高，加上聯準會官員釋出偏鷹派談話，影響市場情緒，債市波動再起。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周包括非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態，僅投資級債迎來資金淨流入，但資金動能皆較前周有所降溫。

安聯投信表示，美國最新通膨數據顯示通膨持續降溫，但降速或有所放緩，同時聯準會部分官員持續重申其遏制通膨的任務，美國10年期公債殖利率單周走升8個基點收於3.817%，債市投資情緒受到壓抑。觀察全球主要債市資產，在美國公債殖利率的走升下，全球債券指數過去一周大多收黑，其中政府公債相關跌幅較信用債明顯，信用債中則是以美國短年期非投資級債與可轉債指數相對抗跌。

回顧全球總經，安聯投信表示， 1月份全球製造業採購經理人指數(PMI)由前月48.7升至49.1，為4個月來首次反彈，但經濟仍是放緩，其中已開發市場PMI由前月的47.3升至48.1、多數國家落在50以下，已開發市場國家經濟步入衰退的機率高；新興市場PMI也由前月的49.8略升至49.9，中國大陸政策轉向及全球疫情放緩，新興市場經濟表現相對強勁。上半年，全球經濟受到庫存調整和緊縮貨幣政策持續走低，但大陸解封將帶動投資與消費需求，全球經濟軟著陸的機率提高。

在貨幣政策方面，安聯投信表示，通膨出現和緩跡象，多數央行緊縮政策開始放慢，其中聯準會在2月會議將升息幅度降至1碼，雖官員重申會持續緊縮，但也同時釋出通膨已見紓緩跡象訊息，市場普遍預估聯準會可望在未來的一兩次會議中宣布停止升息步伐；在歐洲方面，去年的通膨迫使歐洲央行持續升息，但目前來看天然氣價格的回落使通膨壓力舒緩，歐洲央行緊縮貨幣政策也可望跟進聯準會縮減升息幅度。

在債市的投資上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，因主要央行開始思考連續性的升息對經濟的影響，我們認為主要國家的升息空間有限、利率風險降低，加上債券收益率拉高後，投資價值增加，建議可維持較低現金水位，並視市場信心與平價動態調整持債水位。

許家豪表示，布局時建議可聚焦於多元信用債券，而因目前信用債收益率仍在相對高點，故建議可維持較高的信用債水位，但主要著重中天期存續期且較高收益率的券種，藉此參與較高息收相關機會。