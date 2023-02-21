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2/21【早晨財經速解讀】工資通膨螺旋?紐約州調漲基本薪資 外銷訂單連五黑 台股最壞時機已過？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

經濟部統計處昨（20）日公布1月外銷訂單為475.1億美元，年減19.3%，連五黑，但衰退幅度比預期好。統計處表示，1月因有春節假期，干擾因素多，接單狀況是否已春暖花開，要綜合評估1、2月外銷訂單，才較明朗。

統計處也預估，2月外銷訂單金額為460億美元至480億美元，年減6.9%至10.8%，恐連六黑，但減幅持續收斂。

據統計處先前預估，1月外銷訂單金額為380億美元至400億美元，年減逾三成；實際僅年減19.3%，表現優於預期。

經濟部統計處長黃于玲表示，跌幅收斂主因為中國大陸解封後產能復甦，供應鏈瓶頸得以緩解，帶動歐洲手機訂單增加；但她強調，這並非代表歐洲經濟谷底反彈，全球終端需求仍呈現疲弱。

在主要接單貨品中，資通訊產品一枝獨秀，訂單金額達172.3億美元，創同月新高，年增9.8%，經濟部統計處指出，主要是因為歐洲手機接單增加；但其他電子產品、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等，年減幅都在兩成以上、甚至近五成，表現仍欠佳。

她表示，1月面臨有史以來最長春節假期，工作天數明顯減少，這對於外銷訂單影響甚鉅，因此要等到2月成績出爐再一起評估會比較精確。

展望未來，通膨、升息壓力仍在，加上俄烏戰爭未停，以及美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，恐影響外銷接單。

據外銷訂單受查廠商對2月接單看法，按接單金額計算動向指數為49.6，代表業者預期2月整體外銷訂單金額將較1月減少。但若從個別貨品分析，除了資訊通信貨品動向指數為45.2，對2月接單較悲觀，其餘包括電子產品、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品動向指數均呈現50以上，廠商看好2月訂單。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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