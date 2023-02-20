全球風險資產上漲 群益期貨：中國大陸成全球經濟動能助力

2022年通膨見高點，而今(2023)年上半年隨著通膨持續下滑，以及美國升息來到尾聲，全球風險資產將上漲。群益期貨發布 2023 上半年全球經濟展望指出，債券價格區間與美元區間震盪將盤漲，歐股與新興市場將帶領全球股市震盪上漲，中國大陸的防疫放寬政策將成為全球經濟動能的額外助力。

群益期貨說，美國就業市場火熱，失業率創53年新低，超額儲蓄的家庭財富支撐美國消費動能，在高利率環境下，美國經濟軟著陸機率高，但美國通膨高點已現，美國聯準會（FED）不再打壓美國股市，市場反應2023下半年獲利成長及2024經濟回升預期，儘管未來美股指數劇烈震盪，但在全球市場上漲的推動中低點逐步墊高。

而美國升息進入尾聲，美國的終點利率高於G7，美元長期區間的震盪高點也將逐漸降低。報告指出，FED可能在 2023第2季達到利率終點，屆時通膨有機會下滑至4%以下形成正實質利率，債券低點會提前在2023第1季，甚至是2022的第4季。

歐元區經濟表現高於2022年的預期，歐元區通膨壓力結束。天然氣價格已跌至2021年9月水平，而隨著俄烏戰爭接近尾聲，以及股市本益比偏低，歐元區的經濟表現比2022年預測的好，歐股與新興市場將帶領全球股市震盪上漲。