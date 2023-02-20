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星宇航空（2646）漲翻天…追價必知興櫃股規則！ 專家：別被割得不明不白

聯合新聞網／ 股添樂
星宇航空（2646）董事長張國煒。星宇航空提供
星宇航空（2646）董事長張國煒。星宇航空提供

星宇航空（2646）6天漲100％，成交量成長60倍，這種令人腎上腺素激發的漲幅，開始讓大家注意到興櫃股票，同時也帶動另一檔興櫃航空股台灣虎航（6757），出現比價效應。

我們今天就不勸世了，畢竟這種漲幅，哪怕擺明了一把鐮刀在上頭晃，也擋不了散戶進場。既然如此，咱最起碼了解遊戲規則，免得被割得不明不白。

興櫃股票和上市櫃股票主要差別在以下幾點：

1.沒有漲跌幅限制

2.不能信用交易與當沖

3.交易時間到下午3點

4.財報半年公布一次

5.交易單位為1股

最重要的是，如果投資興櫃股票不幸套牢了，如果想要啟動佛系投資請注意，這些股票不一定往後能順利上市，再來上市的價格可能也不會是當前的興櫃價

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

星宇航空 台灣虎航 興櫃 韭菜

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