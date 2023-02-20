印度新預算政策助攻 瀚亞投信：印股行情逐季成長

近期市場通膨降溫，市場需求升溫等因素，國際貨幣基金(IMF)1月小幅調升今年全球經濟成長預測至2.9%。值得關注的是，印度成長率仍維持主要經濟體的首位，去年成長率達6.8%，今年預估仍有6.1%，成長動能依舊獨佔鰲頭。

印度2月公布最新財年預算案，主要政策方向包含：1.逐步整合財政預算與政府赤字；2.提升政府支出與資本支出引導的經濟成長內容；3.著重使用性提升，推動各項建設的實體與數位基礎建設。

另一方面，印度政府財政預算著眼於2024財年10%的GDP成長目標，整體財政支出將從2023財年3.4%GDP降至2024財年的3.2%。資本支出於基礎建設隨著基數增大，財政預算從2023財年營收成長率49%降至2024財年的31%。此外，對私人投資持續扶持，維持製造業資本支出低稅收15%。預期在資本支出扶持及各政策方向驅動下，將促使消費維持強勁；2024財年消費成長可達約6.2%，高於2023財年的6%。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度新預算案持續專注經濟財政整合，同時兼顧基本成長，市場對此給予中規中矩的評價；但若以中長期來看，印度市場與成熟股市相關性較低，適合納入全球資產分散配置的一環。加上具備人口紅利、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持，印度仍是穩定獲利報酬配置的核心之一。

林庭樟指出，印度股市去年是少數上漲的股市之一，惟年初至今表現偏弱。近期印度股市已慢慢從1月的跌勢中反彈，預期短期

內仍處於區間震盪，下跌風險有限。另從估值來看，已自去年高點回落，全球共同基金持續加碼，預期相對良好的經濟環境及政策仍將支撐整體股市表現。

根據瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數2022年1月指標數據為105；較去年底微幅下滑，建議持續維持股債平衡配置。

林庭樟表示，印度指數及基金近期回檔，主要反映淡季行情及市場雜音干擾。近期發生相關事件直接或間接影響之產業，例如銀行金融、工業族群股價或有被連帶錯殺的情況，反而提供低點加碼的機會，加上印度頒布新預算案、印度國防部長甚至提到75%的國防資本預算將用於國內工業，創下歷年來新高，進而帶動印股上漲。

印度股市過去總是快速收復高點，今年以來出現難得修正。瀚亞投信說，投資人可把握第1季全年低點的進場時機，可單筆加碼搭配定期定額紀律投資，提前布局印股，掌握逐季上漲的長線契機。