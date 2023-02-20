通膨仍嚴峻 法人：TIPS基金為核心資產加一道防護傘

主計總處2月9日公布1月消費者物價指數(CPI)年增3.04%，再見3字頭，超乎原先預期，即使是剔除蔬菜、水果及能源後的核心CPI年增2.98%，更是寫下171個月新高，反映通膨情勢仍未明顯降溫；加上美國聯準會將放緩升息步調，公債多頭行情可期，觀察2012年以來美國通膨連結公債(TIPS)及美國公債績效表現，除通膨較低的年度情況下，TIPS表現多數時候不亞於一般美國公債。富邦投信說，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，為核心資產加一道防護傘。

TIPS與美國公債同為美國財政部發行，與公債同樣承受市場利率風險，即利率上行時，兩者均下跌，反之亦同。然而，TIPS到期前受到通膨預期的影響，意即市場預期CPI成長率上行，TIPS表現有機會優於公債。富邦投信表示，根據歷史資料，美國消費者物價(CPI)年增率大多為正數，觀察1999年以來只有2008年物價沒有上漲，意即長期以來物價維持上漲趨勢。

富邦投信說，美國CPI年增率在21世紀以來，數次大幅高於代表美國未來10年預期通膨率，顯示市場對於中長天期的通膨預期(breakeven inflation)往往過於保守，導致債券投資的成效可能不及原先的投資規劃，而TIPS適合對於未來通膨看法中立的投資人，因此能幫助投資人免於低估或高估中長期的通膨走勢，避免因錯估未來的通膨趨勢而減損債券的投資價值。

富邦投信近期推出追蹤彭博美國通膨連結債指數的富邦美國通膨連結公債指數基金，是台灣境內第一檔TIPS基金，今(20)日起展開募集，該基金計價幣別有新台幣及美元，並分為累積型及配息型，將採季配息。成分為美國發行之通膨連結公債(TIPS)，其信用評等必須由三大信評機構-穆迪(Moody’s)、標準普爾(S&P)、惠譽(Fitch)，至少其中兩家信評機構評定為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或更高)，故其信評相當於美國公債等級之高信評。

雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此，富邦投信建議，TIPS基金非常適合作為核心資產。