搶當航空王 星宇再創新天價 6個交易日大漲108%

四大航空公司在油價走低、客運復甦兩題材加持下，今年第1季獲利可望交出好成績，航空雙雄，華航（2610）、長榮航（2618）今（20）日放量上漲，星宇航空更是延續上周強漲氣勢，早盤一度衝達39.45元，再創歷史天價，且逼近目前航空股價王台灣虎航（6757）的股價，盤中成交量超過7萬張，僅次於群創（3481）及華航、長榮航、友達（2409），6個交易日股價大漲108％；台灣虎航則是攻上40元。

航空公司1月受惠於油價及客運復甦雙利多加持，華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航客運營收同步飆漲，法人預估華航、長榮本季 EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。 挑戰0.5元，星宇航空、台灣虎航1月也可望同步繳出亮眼的獲利成績單。

星宇航空今年1月總營收15.23億元，創下新高，月增58%，年增率1,295%；國內一樣以客運為主的平價航空台灣虎航，1月營收9.02億元，年增2,060％，比星宇航空的1月營收年增率還高。

星宇航空除基本面題材外，董事長張國煒也有機會重返長榮航董事，股價強漲下，張國煒身價大漲，另外，統計股東人數也增至52,754人；星宇航空今日以33.5元開出，一度衝達39.45元，再創新天價，統計6個交易日股價飆漲108%，今日盤中漲幅逾20%，成交量則超過7萬張。

台灣虎航股價目前仍是航空股王，早盤以37.65元開出，一度拉升至40.15元，重新站上40元關卡，盤中漲幅6.87%，仍守住航空王的地位，但星宇航空則是步步緊逼中。