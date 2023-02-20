產業落底LED股回溫 聯嘉、弘凱衝漲停

去年一整年LED產業市況清淡，台股LED股無論業績或股價都出現一整年的修正，但業者指出，產業目前雖然仍在去化庫存中，下游需求轉強時間也仍待觀察，但就整體市況而言，最壞情況約在去年第4季到今年第1季再下探已有限，今（20）日LED股轉強，盤中聯嘉（6288）及弘凱（5244）同步攻上漲停，其餘LED股也多具上漲表現。

今日早盤聯嘉及弘凱同步攻上漲停板，其中，聯嘉漲停板來到27.95元，股價寫下近1年新高，弘凱股價重回30元關卡，今日漲停價來到30.45元，股價同樣寫下近7個月以來新高，此外，LED股包括富采（3714）、億光（2393）、鼎元（2426）、宏齊（6168）、佰鴻（3031）及一詮（2486）今早也都是上漲表現。

LED產業去年全年修正，主要由於消費性電子產業需求急凍，另外，包括車用及前2年快速成長的高階顯示也都處於中下游去化庫存壓力，因此產業指標股，包括富采也陷入單季虧損，另外，台股去年下半年也有逾一半的LED股單季出現虧損表現。

不過LED業者指出，今年1月工作天數很少、2月也仍受工作天數影響且下游需求也還未回溫，所以第1季不會有太多期待，但產業谷底應該就在第1季，第2季即使回升力道不強，但不致再持續下探，隨著近期台股上漲，今日LED股也出現轉強表現。其中，聯嘉近期美國密西根廠已開始出貨，預計第2季出貨可望進一步放量，股價先行反應；另外，弘凱營運以中國大陸市場為重心，而大陸自去年底全面解封之後，今年無論是供應鏈或是市場需求可望逐漸恢復，弘凱股價也走揚。