2/20【早晨財經速解讀】英法股市創新高 牛市歸來or熊市依舊?資本公積撐配息 金融股今年股利不縮水？

高盛、美銀預期上調利率時間拉長 今年還會升息三次

又有兩位聯準會（Fed）官員表示，升息必須持續不輟，才能成功抑制通膨，但其中一位認為應緩步為之。

美國前財長、哈佛大學教授桑默斯也認為，最新通膨數據顯示美國物價壓力蔓延更廣，但若據此推論Fed下月必須恢復升息2碼（0.5個百分點），還言之過早。

根據高盛和美國銀行（BofA）的最新預測，Fed今年還將升息三次，每次1碼；兩家銀行之前都認為今年只將升息兩次。而美國貨幣市場反映，投資人預料7月將升息至5.3%，本月初原本預期只會到4.9%。

Fed理事鮑曼17日在田納西州一場銀行業會議說：「要達到2%通膨目標，仍有長路要走。聯邦資金利率必須繼續提高，直到見到更多朝目標邁進的進展為止。」

現金股息發放限制放寬 法人點名三檔金控受惠最大

金管會宣布放寬金控公司發放2022年現金股息限制，法人評估，此舉有助中長期投資人持股意願，但相關金控配發股息金額仍屬有限，點名國泰金（2882）、新光金、合庫金等為法規鬆綁最大受惠者。

法人指出，金管會原則上允許金控以資本公積或法定盈餘公積發放股息，並不受到目前可分配盈餘為負值規定，亦不需須事先與金管會溝通及同意，但得符合分析未分配盈餘不足支應現金股息原因、審慎評估配發股息必要性及妥適性、提報董事會充分討論，以及配發股息對財務與資本結構造成的不利影響，並規畫強化方案等條件。

金管會並未明確訂定法規以資本公積配發股息金額限制，且若考慮以資本公積配發，不需事先獲得金管會同意，但法人推測，預估金控若以資本公積及法定盈餘公積配發股息後，仍需符合穩定財務水準規定，如雙重槓桿比率需低於125%及資本適足率需高於100%。

以國泰金來看，預估除可發放國泰金甲特、國泰金乙特等特別股股利外，配發普通股每股現金股息上限約0.76元，殖利率約1.7%。

至於其他可用分配盈餘配發股息的金控，是否會再以資本公積去強化股息配發，考量需提強化財務及資本結構方案，法人認為，除非金控有後續增資計畫，不然機率仍偏低。

法人直言，金管會放寬規範雖有助中長期金控投資人持股意願，降低處分賣壓，但此類金控配發股息金額因雙重槓桿比率限制而仍有限，且金融股預估殖利率約2.8%，與過往4.3%相較偏低，且低於目前美元定存及海外債投資收益率。

另一家投顧法人重申，今年防疫險對金融股影響將會明顯降低，加上股、債市回溫，原先影響保險業淨值的負面因素減輕，預期金控業獲利回復成長，維持富邦金、國泰金、中信金等三檔「買進」的投資建議。