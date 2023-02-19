投顧：本周台股續盤整 指數上看15700點
上周台股遇冷風，美國經濟數據強勁，增強升息聲浪，再加上巴菲特的波克夏對台積電短線進出，造成市場紊亂，台股拉回價跌量縮。投顧分析師指出，台股本周很可能繼續盤整，在震盪過程中，強勢股嶄露頭角，或因庫存率先調整完成，部分產業有利基，建議汰弱留強，本周指數空間上看15700點。
上周台股終場加權指數收15479.70點，累計下跌106.95點，跌幅0.69％，五日均量縮至2063億。集中市場外資賣超93.25億元，投信買超40.46億，自營商含避險賣超50.96元，三大法人合計賣超103.84億元。
永豐投顧分析，從上周大盤走勢來看，台股多頭繼續攻擊，上週完成反彈1/2的任務，攻克15625點，不過，推進阻力大增，所以出現股價與技術指標【技術指標】股市技術分析主要是根據過去的股價或成交量資料，運用各項圖形及量化指標，分析並藉以預測未來的走勢。比較常見的技術指標包括RSI、KD、MA、MTM、MACD與寶塔線等。背離現象。儘管如此，台股不斷出現下影線，顯示春節後的跳空缺口有強力支撐，短期仍會以盤代跌。
安聯投信台股團隊也表示，台股近期受到國際市場消息影響、呈現上沖下洗格局；儘管市場明顯因國際法人調節動作與通膨等負面消息而承壓，但值得留意的是，隨著庫存調整與升息均有望步入尾聲，長期來看對市場仍屬正向。
永豐認為，台股元月效應大漲的動力，部分來自波克夏大買台積電ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。的激勵，波克夏董事長巴菲特以價值投資聞名，市場於是解讀台積電的價值得到巴菲特的背書，然而2月15日的13F報告書，直接戳破市場想像，而在一季之間的巨量交易是否隱含基本面的重大改變，有待時間澄清。就台積電股價而言，年線與季線即將在500元附近交會，應據此型態觀察其支撐。
永豐也強調，春節後台股一躍而過15000點，形成跳空缺口，此缺口中短線具有強力支撐，但市場關心焦點仍是股價與景氣協調，而測試支撐最佳的機會是公司營運訊息，2月份有充足工作日，2月營收的優劣可供市場評斷景氣，建議大部位投資應等待2月營收公布。
永豐建議，綜合以上，台股本周最可能繼續盤整，拉回到接近跳空缺口可部分進場，區間操作。另外在震盪過程中，強勢股嶄露頭角，或是因為庫存率先調整完成，部分產業有利基，建議汰弱留強。
展望後市，安聯團隊表示，現階段台股仍需時間消化利空，短期間建議關注3月22日美國聯準會（Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。）將公布利率點陣圖，以及4、5月應可初步預見科技下半年訂單狀況；通膨對零售終端消費的影響及後續是否反撲干擾市場，亦應持續留意。
在策略上，安聯團隊建議，由於半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。接近循環末段，配置上仍側重科技類股，但因無法忽視短期的波動因子，譬如3月Fed會議、下半年實際訂單狀況，具利基的傳產類股也可留意。
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