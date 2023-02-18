物價上漲薪資卻減 立委：經長卸責推託、捨本逐末

去年全年實質 經常性薪資【經常性薪資】指每月給付受雇員工的工作報酬，包括本薪及按月給付的固定津貼、交通費、膳食費、水電費、按月發放之工作（生產、績效、業績）獎金及全勤獎金等；以實物方式給付者，應按時價折值計入。以上均不應扣除應付所得稅、保險費及工會會費。實質經常性薪資則是指受雇員工名目薪資經消費者物價指數平減後，實際獲得的工資，亦即按基期價格計算之薪資。 減幅為近十年最大，對此，民眾黨立委張其祿今（18）日指出，經濟部長王美花卻於昨日受訪時再推託「國際能源價格」、「物價的漲幅」是全球性問題，表示政府在這方面已做了很多因應措施，寄望此次「疫後強化經濟與社會韌性及全民 共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。 成果特別條例」若能通過後，就以當中經費進行各式各樣措施補助。張其祿強調，經濟部長這種態度，就是捨本逐末、卸責推託。

薪資跟不上通膨

行政院主計總處昨發布2022年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果，去年每月經常性薪資雖為44,417元、年增2.8%，但考量消費者物價指數（ CPI【CPI】消費者物價指數（Consumer Price Index\, CPI）反映與民眾生活有關的產品及勞務價格變動，為瞭解物價變動情勢的重要指標。我國由行政院主計總處每個月調查與公布這項指數。消費者物價指數代表各地區及各種物品的平均價格變動情況，用來衡量整體物價水準，其增幅一般亦稱為通貨膨脹率。 ）下，去年全年「每月實質經常性薪資」為41,357元，年減0.15%，為近十年最大減幅。相關資料還顯示，2021年全年實質經常性薪資年減0.04%，到了2022年減幅再擴大，代表已連二年負成長，薪資成長跟不上物價通膨速度。

張其祿指出，「什麼都漲，就剩薪水沒有漲！」已成近年來的普遍民怨，甚至有民眾大吐苦水：「月薪40K的都快活不下去了！」在我國長期物價上漲、薪資上漲幅度低問題持續下，經濟部長還全推給國際局勢。

張其祿指出，國際通膨、能源價格及原料上漲已是長期問題，經濟部早該有策略進行因應，卻長期無法緩解民生物資物價上漲、解決台電、中油等國營事業財務結構不佳、虧損嚴重等問題。這幾年政府不斷地須以公務預算去貼補台電等國營事業虧損黑洞，排擠了其他可以改善我國能源結構及進行產業升級轉型的資源，延後了我國改善產業、薪資結構的時程。

電力、 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 問題待解 不能只靠稅收

其次，全球第一個課徵跨境 碳稅【碳稅】碳稅針對煤炭、天然氣、汽油和柴油等化石燃料，依其碳含量或碳排放量課稅，以彌補對環境的損害。這是為減少二氧化碳排放而課徵的稅種，但稅收並不一定會回饋到減碳工作上。目前國內並未課徵碳稅。 的法案 CBAM【CBAM】歐盟執委會於2021年7月提出碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）草案，擬於2023年起試行。在2023至2025年的試行期間，包括水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力五項商品的進口商，必須向歐盟申報進口品的碳含量與數量，但還不需要購買CBAM憑證；2026年起則正式要求相關產業，根據產品的碳含量購買CBAM憑證，以反映產品的碳成本。 （碳邊境調整機制），已於2022年12月歐盟理事會取得重要進展，預定會在今年(2023)10月開始試行上路，而CBAM直接影響我國出口到歐盟各國的商品。對此就有專家直言，我國 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 嚴重缺乏的問題待解、過去政府講節能減碳只是宣示，當國內綠電99％都被台積電（2330）買走，其他公司沒有綠電可買，近期太陽能光電大量增設又爆出了環境問題及弊案疑慮，經濟部這幾年的對於所謂能源轉型、產業轉型明顯進度緩慢。

此外，張其祿還指出，先前無論是公務預算、前瞻特別預算等，都已經挹注了大量資源給經濟部處理台電虧損、能源結構轉型、產業升級轉型及應對歐盟碳稅等重大施政；但經濟部長王美花卻再寄望特別條例通過後，透過當中經費進行各式措施補助，像是試圖再撥補台電500億元。明明之前政府就已挹注台電1500億元、發行500億特別股，那國民都會想問之前的公務預算、前瞻預算花大量公帑都還不夠嗎？成效在哪裡？為何要又瓜分一時稅收超徵的「Windfall profit」、應與民共享經濟發展果實的特別預算，與民爭利？經濟部王美花部長在此態度上明顯是捨本逐末。

張其祿強調，這幾年國民已經給了很多時間及資源，作為負責任的政府不應推託解決我國經濟、薪資過低的結構性問題的責任，蔡政府沒有藉口讓根本性及結構性問題繼續拖著，否則民怨只會繼續擴大，甚至炸鍋。