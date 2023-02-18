特斯拉降車價但股價卻暴漲快100％…還能進場追？ 專家：用這指標判斷

特斯拉去年股票大跌將近7成，就在所有人看衰之際，特斯拉馬上就在今年從谷底翻揚將近一倍；這中間到底發生什麼事，為什麼財經專家阿格力在去年底就認為特斯拉股價將會再起？

以下為影音內容：

特斯拉自2023年以來，已經漲了快100％。

投資是一件很有趣的事情，2022年12月的時候特斯拉股價跌到谷底，去年一整年大概跌了70％。

全球電車成長，特斯拉市占卻下滑？

去年的電動車銷量已經到10％了，其實對比台灣，台灣算是落後全球平均的，台灣去年賣了一萬多台電動車，全球的汽車銷售量是43萬，所以從比例上就可以知道台灣的電動車賣的還沒有那麼好。

電動車百家爭鳴，所以導致Tesla市占下降，有人推測這是去年特斯拉大跌的原因之一。

但其實市占率下降是必然的，因為產業在成長，即便賣出的台數有成長，其他車廠也賣出，還是會讓市占率下降，但其實賣出的數量是沒有退步的。

特斯拉降價的底氣是...

在全球電動車裡面，特斯拉的盈餘算是非常高的，根據去年第三季的資料，每賣出一台電動車可以賺9574美元，顯示賺錢能力很好。

比較現代（HYUNDAI）或是豐田（TOYOTA）賣出一台車才賺1000多美元而已，基本上是靠後勤的維修保養在賺錢。

所以從這利潤的差距來看，特斯拉就算利潤比現在少一半，也還是其他車廠的好幾倍，每賣出一台車的利潤大概是豐田（TOYOTA）的8倍，這也說明了為什麼特斯拉可以大降價。

降價代表競爭力不足？no no no！

一月的時候中國的新能源車，因為政策補貼剛結束的關係，以及過年交車的日子比較少，月減45％，減少非常非常多；可是對比特斯拉在降價之後，一月賣了5萬5千多台，月成長了18％。

整體市場衰退45％、特斯拉是成長18％，這就是特斯拉為什麼股價會上漲的原因之一，因為銷量真的有起來。

那為什麼去年特斯拉的股價一直跌？其實關鍵就在於「待消化」訂單，看到上圖去年7月之前，待消化訂單是40萬台以上，之後就急遽下降，原因出在「需求沒有之前強」，還有「特斯拉的產能非常大」。

特斯拉光是上海廠一年就可以生產70幾萬台的車子。

開產能、降價搶市，擴大龍頭地位 利潤夠多 才有降價本錢

所以待消化訂單減少，不能解讀是沒有人要買特斯拉，而是產能旺盛，特斯拉不怕供過於求，因為車子的利潤夠多所以更要搶量；所以降價的原因不是車子賣不掉。

傳統車廠的壓力

總結特斯拉股價的上漲，跟降價是大有關係，也因為每賣租一台車的利潤非常高，所以降價對於其他車廠來說壓力是很巨大。

因為其他車廠跟著降價就不用賺錢了（每台賣出的車利潤沒有特斯拉高），賺不到錢不能跟股東交代，也沒有錢繼續研發電動車的技術。

但是不降價，車子又不好賣出去，就形成一個兩難的局面。

評斷特斯拉股票漲不漲 要看這個

如果想知道特斯拉的股價會不會漲，甚至車子會不會漲，很簡單，就是看待消化訂單。

如果待消化訂單是增加的、沒有減少，那要看到降價的機率相對來說一定是比較低，這是很簡單的供需問題。

也能利用官網下單的等車時間來觀察，若需要等很久就表示訂單愈來愈多；那股價可能就會繼續往上走，但假設等待時間很短，甚至有現車，那股價上就不要輕易的去追高了。

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