16檔主力點火 帶頭衝

美國通膨數據降溫不如預期，美元、美債 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 走揚，外資對台股偏向觀望，投信、自營商、主力等內資火力集中友達（2409）、華航、元太等16檔衝鋒兼控盤股，下周將繼續扛起多頭人氣大旗。

美國最新公布的1月生產者物價指數（ PPI【PPI】生產者物價指數（Producer Price Index\, PPI）是用來衡量生產者的產品出廠價格，其中包含了原料、半成品以及最終產品等三個生產階段產品的出廠價格資訊。部分國家以躉售物價指數（Wholesale Price Index\, WPI）來表示，各國的PPI或WPI組成成分也不盡相同。由於生產過程中所面臨的物價波動，終將反映至最終產品的價格上，因此PPI可視為消費者物價指數（CPI）的先行指標。 ）月增率創去年6月以來最大增速，加上初領失業金人數意外回落，顯示通膨仍有上升疑慮，帶動美元、美債殖利率走揚，外資在台股進出也陷入觀望，本周買進、賣出金額多僅在500億元至700億元，昨日買進金額更降破500億元，僅487億元、今年第三低量，較正常時期的各約千億元水準大幅縮減，對台股影響力下降，內資對盤勢影響力加大。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧總經理呂仁傑指出，以近期美國經濟數據來看，可能會增強聯準會繼續升息的決心，外資需要時間消化這些變數，是近期投資台股力道下降的原因之一，因此，觀察投信、自營商、業內、主力等內資動向，將是近期觀盤重點。

根據統計，本周主力買超，投信、自營商看好上半年有望脫離去化庫存帶來的營運谷底，在基本面加持中，二者合計加碼逾千張的個股，包括友達、華航、華新、台泥、中興電等。

友達儘管業績不佳，但因庫存有效去化，成為近期法人追捧對象；華航、王品則有解封與普發6,000元題材；台半、貿聯-KY則有車用電子商機。

統一投顧董事長黎方國認為，外資短線對台股進出觀望，在台指期淨多單卻上升至1.7萬口為今年以來最高，顯示對台股心態仍是偏多，不過，仍需觀察聯準會動向；另外，台股指數空間有限，但個股空間不小，尤其是有機會在上半年落底的產業，在投信、自營商等內資籌碼的支援下，是盤面的聚焦點。