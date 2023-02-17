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台股下跌70.8點 三大法人賣超121.88億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今(17)日開低走低，台積電（2330）失守月線，收在518元，下跌10元，拖累大盤指數表現，金融股撐盤，觀光股表現強勢，午盤過後跌勢略有收斂，終場收在15,479.7點，下跌70.8點，成交量2,100.95億元；三大法人賣超121.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超116.89億元，投信買超10.35億元，自營商賣超（合計）15.35億元，其中自營商（自行買賣）買超7.06億元，自營商（避險）賣超22.41億元。

台股今日以15,503.75點開出，金融股為抗跌指標，觀光股翻紅，類股收漲2.93%，雲品（2748）、寒舍（2739）、新天地（8940）等收漲停，士電（1503）也以漲停收盤，但電子股走弱，台積電、聯電（2303）、鴻海（2317）等收黑，大盤指數一度下滑至15,418.43點，終場收15,479.7點，跌幅0.46%，5日線失守，本周指數下跌106.95點，周跌幅0.69%。

自營商 台積電

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