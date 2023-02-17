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牧德去年下半年配息8元、全年合計10元 股價飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

自動光學檢查AOI廠商牧德（3563）去年每股純益13.35元，去年下半年擬配發8元現金股利，加計上半年的2元現金股利，合計去年股息達10元；台股今（17）日走跌，牧德卻是逆勢開高走高，直衝上漲停167.5元鎖死，平去年8月22日的高點，漲停及市價排隊買單超過1,100張。

牧德公布去年財報，去年歸屬母公司淨利約5.97億元，年減27.9%，主要是受市場需求與結構調整，加上中國大陸因疫情封控干擾供應鏈等影響，去年全年毛利率57.8%，年減3.8個百分點，去年每股純益13.35元，較前一年18.51元下滑。

牧德1月營收1.63億元，月減12.3%，年減19.5%；1月營收主要是受到工作天數影響而減少，但客戶需求仍然持續加溫，對展望持樂觀看法。

牧德公告對去年下半年配8元包含現金股息6元、資本公積發放之現金股息2元；另外，去年上半年則是配發現金股利2元，合計去年全年配發現金股利10元（包含資本公積2元），換算盈餘配發率約74.9%。

牧德今日以153.5元開高後走高，股價衝上漲停167.5元鎖死。

牧德 股利 股息

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牧德去年每股賺13.35元

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