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昔日觀光股王王品飆七年新高 股價超車八方、直追瓦城

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）法說會釋出利多，今年下半年將在中國大陸恢復展店，預計新增10-15家餐廳，對比去年關閉24家店，顯示公司對中國市場看法已轉趨正向。法人估，王品中國業務在當地市場解封後，將漸入佳境，首季可達損益兩平，之後並將逐季改善，使王品今年獲利存在上檔空間。

王品近期股價強強滾，頗有「王者再起」的架勢，今（17）日股價反映基本面樂觀，持續攻高，盤中來到254元，漲幅逾7%，股價一舉創下七年多來新高，盤中股價並超車八方雲集（2753）、直追瓦城（2729）、豆府（2752），四檔高價餐飲股並列四大天王，讓餐飲股王爭霸戲碼再掀高潮。

王品今年對台灣市場布局十分積極，除了預計要開50家新店，大幅超過去年的新開店數，且首季即有新品牌將推出，除了即將開出的鐵板燒新品牌，第2季還有高價鍋物品牌將推出，將會是目前旗下鍋物品牌客單價【客單價】餐飲業和觀光業所稱的「客單價」，是指當日總營收除以來客數後，所得到每位客人的平均消費金額。客單價的數據與變化，可以做為未來調整商品價格與推出新產品的參考。最高的，市場看好，品牌新兵將為王品今年營運助陣。即便餐飲業今年普遍仍面臨高通膨的壓力，但王品為台灣最大宗牛肉使用者，具議價能力，加上規模綜效可降低營運成本。

在大陸市場方面，即便不少餐飲同業陸續撤出，但王品目前在中國仍有百家以上的據點。法人看好，在當地疫情快速擴散告一段落後，消費能力將逐漸復甦，加上當地政府積極擴大內需，有助王品今年中國區營運由虧轉盈，公司預計下半年恢復展店也顯示整體市場將走出谷底、漸入佳境，隨著客流量增加將有助今年王品中國業務的營業利益率逐季攀升。

王品 餐飲業

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