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金控存股族全安了 這兩檔領軍金融股抗跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

金管會宣布各金控公司可以資本公積配息，不僅14家金控都可以配息，讓存股族放下心頭大石，更有多家金控可望加發股息，消息激勵今（17）日金融股的表現，類股開低後翻紅，成為盤面上抗跌指標，國泰金（2882）、富邦金（2881）盤中漲幅都超過1%，為類股領軍要角。

金控存股族原本擔心六家金控的配息，不過，金管會宣布，各金控研議以資本公積、及法定盈餘公積等配發現金股息，由各金控審慎評估必要性及妥適性後，再提報董事會討論，不需事前跟金管會溝通、也不需金管會同意。

金管會的這個宣布，給了存股族打了安心針，14家金控公司全都有能力配息；原本市場擔心包括國泰金、新光金、開發金、合庫金、玉山金、國票金等六家金控，在配息上恐有疑慮，現在全部都可以配息；另外，華南金、台新金、永豐金則可望加發股息。

台股今日開低，盤中大跌逾百點，金融股成為抗跌的指標族群，金融類股指數早盤開低後翻紅，盤中漲幅0.35％，由多家金控股領漲，國泰金、富邦金等漲幅超過1%，玉山金、國票金、開發金、新光金、中信金、合庫金、兆豐金等也都上漲。

配息 國泰金 金管會

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