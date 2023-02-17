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ADR下挫 台積電月線失守、拖累大盤重挫逾百點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

股神上季減持台積電ADR【ADR】存託憑證（Depositary Receipts\, DR）是指在一國證券市場流通、代表國外公司有價證券的可轉讓憑證。美國存託憑證（AmericanDepositary Receipts\, ADR）即是向美國投資者發行並在美國證券市場交易的存託憑證，它透過減少或消除如交易延誤、高額交易成本以及跨國交易等諸多不便，方便美國投資者購買非美國證券，也讓非美國公司的股票可以在美國證券市場交易。，造成股價重挫，昨日雖止穩，但今（17）日股價再度往下探底，早盤以524元開低後走低，月線失守，一度下滑至516元，下跌12元，跌幅2.27%；台積電（2330）下跌拖累台股大盤走弱，盤中大跌逾百點。

美國股市周四開低走低，尾盤跌幅擴大，道瓊工業指數【道瓊工業指數】道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average\, DJIA）是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯．道（Charles Dow）等人創造的股票市場指數之一。DJIA首次公布於1896年5月26日，是最悠久的美國股市指數之一。時至今日，道瓊工業指數涵蓋範圍擴及美國30家最大、最知名的上市公司。下跌431.2點，跌幅1.26%，收33,696.85點；標普500指數收跌57.19點，跌幅1.38%，收4,090.41點；那斯達克綜合指數滑落214.75點，跌幅1.78%，收11,855.83點；費城半導體指數【費城半導體指數】費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）創立於1993年，為全球半導體業景氣主要指標之一。這項指數有19個成分股，涵蓋設計、設備、製造、銷售與配銷等面向，台積電的ADR也在此列。半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。指數下挫77.83點，跌幅2.48%，收3,055.24點。

台積電ADR周四下跌2.1%，收在90.82美元，台積電早盤以524元開出，下跌4元，股價開低走低，一度下滑至516元，盤中跌幅逾2%；台股也是開低走低，盤中下跌逾百點。

台積電 台股

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