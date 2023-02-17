經理人悲觀程度減輕 資金轉進新興市場與循環性類股

聯準會主席鮑爾稱通膨已稍有減緩，伴隨強勁一月非農就業報告及ISM服務業指數大幅回升，顯示美國有可能在經濟持續增長下實現通膨降溫的目標，綜合彭博資訊等外電新聞援引二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人悲觀程度進一步減輕、風險胃納升至近一年最高水平，預期經濟衰退從去年11月的77%明顯改善降至本月份的24%、為2022/6來最低，現金配置則繼續降至5.2%。

雖然停滯性通膨仍是經理人認為今年最可能的總體經濟情境，不過對通膨抱持樂觀看法，淨83%經理人預期全球通膨將降溫、47%預期短率將下滑比例為2020/3來最高，多數經理人預期本波升息高峰為5%~5.25%，並且有三成五左右經理人預期升息將在五月份告終。

對企業獲利惡化的預期也略有改善，減碼股票降至淨31%、較去年九月份的淨52%明顯改善，不過多數經理人視本波市場回升為 熊市【熊市】熊市（Bear market）意指空頭市場，代表股市、經濟出現看壞下跌的局面。當投資人預期未來股價會下跌、看壞股市前景時就稱為空頭市場。至於為什麼稱為「熊」？有一種說法是因為熊在攻擊時，熊掌會往下，因此代表股票市場看壞下跌。 反彈而非新一波 牛市【牛市】牛市（Bull market）一般是指多頭市場，代表股市、經濟呈現看好上漲的局面。當投資人預期未來股價會上漲、看好股市前景時就稱為多頭市場。至於為什麼稱為「牛」，有一種說法是因為牛在攻擊時會將牛角往上頂，令人聯想到股市行情曲線往上；另一種說法是當股價上漲、市場熱絡之時，交易所裡投資人有若牛群般萬頭攢動，因而稱為牛市。 的開端。另一方面，近七成經理人認為中國大陸經濟重啟將帶來通膨效應，高通膨維持較長時間仍為最大的尾端風險，使得經理人對債券配置略有下滑。

而受惠中國經濟持續重啟與政策支持，資金連續第三個月轉進新興股市至46%淨加碼、為自2021/3來最高水準，而歐元區經濟數據優於預期也吸引資金連續五個月進駐，本月份獲得淨9%經理人的加碼、為近一年的最高水平，經理人對美國股市的減碼程度在本月份也略有改善。此外，在強勁的經濟數據下，經理人本月份轉進循環性類股，銀行、能源與原物料及科技在本月份皆獲得經理人的加碼，其中銀行股獲得22%的淨加碼最高也是近一年的最高水平。

預期升息接近尾聲加上美元回貶，認為美元遭高估的經理人大幅減少10個百分點至淨55%為2022/8來最低，認為歐元遭低估的比例則持平於淨38%。

就尾端風險而言，高漲的通膨持續第八個月蟬連榜首，地緣政治、嚴重經濟衰退與與央行鷹派政策等風險則分居第二及第四。就最擁擠交易而言，本月份做多中國股票竄升至首位，做多投資級債與做多美元則分居第二及第三。

以上資料依據彭博資訊，二月份美銀美林經理人調查於2/2~2/9進行，對管理8,470億美元資產的299位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，即便通膨回落進程已經開始，不過一月 CPI【CPI】消費者物價指數（Consumer Price Index\, CPI）反映與民眾生活有關的產品及勞務價格變動，為瞭解物價變動情勢的重要指標。我國由行政院主計總處每個月調查與公布這項指數。消費者物價指數代表各地區及各種物品的平均價格變動情況，用來衡量整體物價水準，其增幅一般亦稱為通貨膨脹率。 通膨數據也顯示回落步伐恐不如預期平順，而近七成已公布財報的標普500企業中獲利優於預期的比例不到七成、低於過去五年及十年的平均，且預估企業獲利將到下半年才可能恢復成長，值此曙光乍現但情勢尚未完全明朗之際，投資人與其費心猜測聯準會何時才會停止升息、美國經濟是軟著陸或硬著陸，不妨建構同時涵蓋一檔平衡型、一檔債券型及一檔 股票型基金【股票型基金】基金可以有許多的投資組合，其中投資於股票占比達 60%以上的，稱為股票型基金。股票基金是最主要的基金商品，主要功能是將大眾投資者的小額資金集中起來，投資於不同的股票組合，包括優先股股票和普通股股票。股票型基金依投資的標的產業不同，又可以區分為各種產業型基金。 的聚富投資組合，核心配置靈活策略的美國 平衡型基金【平衡型基金】平衡型基金（Balanced Mutual Fund）又稱為混合基金，是指按基金合約授權，基金經理可依據對市場的判斷，調整基金資產內股票、債券、現金等資產類別比率的共同基金。平衡型基金對單一類別資產的最高或最低持倉比率限制更少，在投資的靈活性上要高於股票基金及債券基金。相較於單一資產類別的基金，該類基金以投資多種資產的方式，分散投資風險，放棄較投機性的利得，以獲得相對穩定的投資績效，追求降低投資報酬的變動程度。 ，搭配側重高評級債的全球複合債型基金及受惠通膨與政策利多的基礎建設股票型基金，已期在分散波動風險之時也能網羅升息末段的股債匯市投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，相信這正為聯準會轉向停止升息鋪平道路，金融環境緊縮的影響將持續在今年顯現，需更加留心潛在的經濟降溫與對企業獲利與評價面的衝擊。相較於股市，現階段更偏好於債券的投資機會、尤其是投資級債目前正處於數十年來難得一見、極具吸引力的投資機會，預期投資組合將朝股四債六的比重配置，並且將保持靈活彈性隨時掌握潛在的獲利與收益機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，通膨確實已經下滑，就業成本也顯現降溫，房市活動已放緩，一些升息的滯後效果可望陸續顯，預期未來再1~2次升息後可能停止升息，雖然不認為美國將陷入廣泛的經濟衰退，不過經濟降溫的風險下，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、經濟降溫下的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會，至於新興市場債則可藉由分散和嚴選債券的策略，適度分享這塊跌深市場的反彈機會。