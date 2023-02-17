2/17【早晨財經速解讀】Fed放鷹傳升2碼 美股崩跌 00878除息規模破1600億 高股息ETF2023還能漲?

16號除息的國泰永續高股息ETF（00878），爆出掛牌上市以來最大量能，成交量衝破19.7萬張，推升資產規模首次超過新台幣1600億元。

美國股市周四（16日）開低走低，跌幅在尾盤擴大，因意外強勁的通膨數據和上周初請失業金人數下降，加深市場對聯準會（ Fed註 ）將繼續升息來抑制物價的擔憂。

道瓊工業指數註 下跌431.20點，跌幅1.26%，至33,696.85點，標普500指數收跌57.19點，跌幅1.38%，收於4,090.41點，那斯達克綜合指數滑落214.75點，跌幅1.78%，報11,855.83點。 費城半導體指數註 半導體註 指數下挫77.83點，跌幅2.48%，收在3,055.24點。

受能源成本大增影響，美國1月生產者物價指數（ PPI註 ）月比勁揚0.7%，為去年6月以來最大月升幅，也高於市場預期的0.4%，與去年同月相比則上升6%，顯示通膨根深柢固、不太可能快速降溫，因此市場預期Fed會繼續升息以控制物價。

同日公布的上周首度申請失業金人數意外下降，為勞動市場仍然吃緊提供了更多證據；截至2月11日的當周，初領失業金人數比前一周減少1,000人，至19.4萬人，比市場預期20萬人少。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey指出：「數據顯示如此，Fed將繼續升息，而我們都不希望這樣。目前已有傳言說下次決議可能升息2碼。」

例如，有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德表示，不排除在3月會議支持升息2碼的可能性，繼續升息將幫助「鎖定」通膨放緩的趨勢，即便經濟繼續增長。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則說，通膨仍然過高，有充分的經濟理由支持提高升息幅度。他並指出，在上次決議上，他對以大於其他同僚所希望的幅度升息，抱持開放態度。

如今貨幣市場預計Fed到5月會把利率升到5%以上，並維持在該水準直至年底，兩周前預期的終點利率是4.9%。Fed目前的聯邦資金目標利率區間為4.5%至4.75%。

標普11大類股全線下跌，非必需消費品和科技類股表現最差，分別跌2.2%和1.7%。

個股方面，特斯拉重挫5.7%，因為這家電動車製造商表示，在美國監管機構認為該公司全自動駕駛測試版軟體可能導致碰撞後，該公司將在美國召回36.2萬輛車。17日有價值470億美元特斯拉股票易手，占標普500指數股票所有成交量的五分之一。

蘋果跌1%、亞馬遜跌3%、字母跌1.5%、微軟跌2.7%、Meta跌2.7%。

思科漲5.2%，此前這家網路設備製造商調高全年獲利預估。

Roku飆升11%，因該公司預測的第1季營收高於市場預期。

Shopify大跌近16%。這家加拿大電子商務公司預測本季營收成長趨緩，儘管漲價並推出了新產品。