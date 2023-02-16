巴菲特進不進場只需考慮五分鐘？ 投資成功的祕訣，在於「不要浪費時間」

各種思緒在腦中打轉，一堆煩惱或問題想也想不出答案，唯獨時間平白流逝……相信許多人都曾有過這種經驗。雖然這些時間不全然是一種浪費，但巴菲特從不浪費時間。

巴菲特從年輕開始就非常珍惜他的時間。根據巴菲特長子霍華的說法，巴菲特不會操作除草機，所以從沒看過巴菲特除草、整理籬笆、或是洗車。據說小時候霍華曾為此感到生氣，但隨著長大成人，他體會到時間的價值，才開始理解巴菲特的作法。「對我爸來說，時間非常寶貴。」（引自《股神巴菲特》）

巴菲特把大部分時間都用在投資。

巴菲特會收到許多投資建議的諮詢，但他講明了，他不可能全部一一回覆，因為那會妨礙他做他原本應該做的工作。

而且，巴菲特也不會在自己的投資上浪費時間，煩惱一堆有的沒的。對此，他如此說：「我會避免浪費時間去思考那些我還無法判斷的事情。一個人的判斷，可以在五分鐘之內解決，沒有那麼複雜。」（引自《巴菲特主義》）

（本文出自《巴菲特的決策邏輯》） 就如他自己所說的，業界人人都知道，巴菲特做決定，總是速戰速決。

他如果不同意，即使對方還在解釋，他也會打斷對方直接說「不」；如果「同意」，他只需短短五分鐘就能做決定。

而且如果巴菲特「同意」，他的作法是立即採取行動，而不是著手深入分析。

誠如前述，巴菲特之所以能僅閱讀公司年報，就決定投資中國國營企業的中國石油公司，是因為他非常了解石油公司，有能力評估企業價值，而且他說只需大致分析，不需要縝密的計算。對此，巴菲特如此解釋。

「沒有理由深入分析。買股票時，深入分析只是浪費時間。花時間計算到小數點後三位，並不是一個好辦法。就像有一個體重落在一百五十到一百八十公斤之間的人來找你，你一眼就能看出他很胖。」（引自《巴菲特主義》）

巴菲特細讀中國石油公司某兩年的年度報告，與自己熟悉的埃克森美孚等石油公司做對比，評估該公司價值一千億美元；然而相形之下，其在股票市場市值三百五十億美元。只要明白一家公司的價值遠遠超過股價，就沒有必要再做任何進一步的調查。接下來該做的事，就只剩買進該公司股票。

誠然，有些時候視情況確實需要分析，但也有一些人和公司，是即使沒有必要也會花時間在分析上，以致失去難得的機會。成功，需要的是快速決斷和立即採取行動的執行力。正因為巴菲特秉持這種信念，所以他才會在極短時間內回覆企業收購的提案。他從不像一般人，只聽聽內容，回覆「等我回公司評估」這麼麻煩的事。他只要覺得可行，就會當場說好，反之亦然。

許多人很重視自己的時間，卻不太在意對方的時間如何。當對方遲到時就嚴格斥責；但對自己擅自調動時間或遲到，卻一臉怡然自得。或者，也有人是讓對方講個徹底，讓他內心充滿期待，最後才拒絕說「不」。不然，就是電話一打來就從頭講到尾，完全不考慮對方是否方便，還有人做出的資料完全不知所云，浪費看資料的人的時間——這些都是浪費對方時間的行為。對巴菲特來說，他不僅重視自己的時間，也儘量不浪費對方的時間。

成功的人向來都非常清楚，時間是有限的，而且時間比任何東西都來得更重要。

（本文出自《巴菲特的決策邏輯》，作者：桑原晃彌 譯者：林姿呈）