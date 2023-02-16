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買下波克夏是最大挫敗？ 巴菲特：要買「火腿三明治當CEO也能賺錢」的公司

聯合新聞網／ 樂金文化
巴菲特。路透
巴菲特。路透

巴菲特認為，冷靜鑑定「價格與價值的差異」以降低投資風險，這點非常重要。他並強烈建議投資人確保「充分的安全邊際」。那麼，只要價格低於企業價值就足夠了嗎？當然並非如此。

巴菲特的挫敗

巴菲特雖然獲得「世界上最成功的投資人」的美譽，但誠如前述，他並非百戰百勝。取得波克夏海瑟威的經營權，可說是他投資生涯中最大的一次失敗。

一九六○年代初期，巴菲特當時還深信著葛拉漢的「菸屁股投資」「折扣股投資」原則。根據巴菲特的說法，當他發現波克夏海瑟威這家紡織公司，雖然沒有盈利，幾乎快要破產，但股價遠低於企業價值，因此他打從心底認定「這麼便宜，我一定要得到它」。

（本文出自《巴菲特的決策邏輯》）
（本文出自《巴菲特的決策邏輯》）
一九六五年，巴菲特以為「或許這根菸屁股還能讓人吸上一口」，而取得波克夏經營權；不料，這家公司實際上「連抽一口的菸都不剩」。巴菲特雖然致力重建波克夏的紡織事業，但一九八五年，他被迫關閉紡織部門，解雇四百名員工，並將每套機械設備以十六多萬美元的價格出售。巴菲特回憶：「如果我不曾聽過波克夏海瑟威這間公司，我的境況會更好。」（引自《雪球》）

在那之前，巴菲特十分看好波克夏海瑟威的收購案，他說：「價格是投資上左右決策的重大考量，我們以好價格買到了波克夏海瑟威。」（引自《雪球》）然而，砸下重本卻買來連一口菸都抽不到的一根「溼透的菸屁股」，他的內心肯定十分難堪。

「用差強人意的價格買優良企業，比用好價格買一間差強人意的企業要強上數百倍。」（引自《巴菲特寫給股東的信》）

優良企業比管理者更重要

重建陷入困境的事業是一件非常困難的任務。所以巴菲特認為，與其挑戰如此艱鉅的任務，還不如投資「可用差強人意的價格，買下優秀管理人經營的優良企業」。

企業本身優異這一點尤為重要。事業上若不具備優勢，即使有優秀的管理者，也不容易成功。若能同時兼具優秀管理者和優良企業，是最理想的狀態，但如果只能二選一，巴菲特會選擇優良企業。

可口可樂正是巴菲特心中理想的企業之一。對於可口可樂，他如此評價。

「假設從現在開始，你只能進行一次交易，而且在接下來的十年間必須遠離投資界。……在這十年當中，你無法更換投資標的。如果是你，會考慮投資什麼呢？……我只想得到可口可樂。」（引自《股神巴菲特》）

可口可樂有實力在國際市場持續成長，並保持其領先地位，預計未來消費量也將持續增加。巴菲特認為此地位無人能敵，因而積極投資。

好企業也會出現差的CEO

巴菲特曾經說過：「就連火腿三明治也能經營可口可樂。」（意指即使讓火腿三明治當CEO，可口可樂也能賺錢），這意味著可口可樂這間企業完全符合巴菲特喜好的條件。畢竟，一家企業不可能永遠完美無瑕。

實際上，正如巴菲特所言：「要買股票，當然會想買一間任何傻瓜都能管理的優質公司股，因為總有一天一定會出現某個愚蠢的管理者。」（引自《巴菲特主義》）可口可樂也確實出過幾個笨蛋經營者。

羅伯特．古茲維塔驟逝後，由道格拉斯．艾維斯特接任可口可樂CEO，在其任職期間，歐洲爆出兒童食安問題，然而，艾維斯特未能做出適當回應；下一任的道格拉斯．達夫特也是問題一籮筐。後來，可口可樂終於在耐維爾．伊斯戴爾的執掌下恢復正軌。巴菲特回憶：「我以前常和比爾說，『火腿三明治也能經營可口可樂』。」（引自《雪球》）他便是如此徹底的追尋「優良企業」。

本文出自《巴菲特的決策邏輯》，作者：桑原晃彌 譯者：林姿呈）

巴菲特

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