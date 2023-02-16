投資比打棒球簡單！ 股神：不喜歡就不必揮棒，甚至看準野手睡著後再揮棒

一九六九年，巴菲特宣布他將解散合夥事業，這是他離開葛拉漢公司，返回奧馬哈後便開始經營的事業。在那之前，巴菲特的合夥事業始終展現優異績效，但巴菲特察覺，包括之前的「沸騰歲月」在內，他所在意的企業與可利用的機會正在逐漸減少。

不強行投資

然而，只要他持續經營合夥事業，就必須進行投資，也必須交出讓大家滿意的成績。然而，在沒有投資機會，也缺乏良好對策的現實之下強行投資，不是巴菲特的風格。

（本文出自《巴菲特的決策邏輯》） 如果是巴菲特，他會這樣做。他會準備紙筆，寫下自己熟知的企業名稱，並劃一個大圓圈，把所有公司圈在圓內。接著，挑出那些與價值相比價格過高、管理團隊不佳、事業環境不利的公司，從圓圈中剔除。最後留在圈內的，才是投資標的。

那麼，如果圓圈內一家公司都不剩呢？

等待機會來臨

「我不會因為能力圈內沒有出色的標的而隨意擴大範圍，我會耐心等待。」（引自《股神巴菲特》）

「唯有機會來臨時，才採取行動。」這才是巴菲特的投資哲學。他以最愛的棒球舉例說明：「在投資的世界裡，沒有所謂的目送三振（譯注：球員看到好球也不揮棒）。投資人拿著球棒站上打擊區，接著名為市場的投手，對準中央位置投球過來，比如他投來一球『通用汽車每股四十七美元，如何？』假設打者不想以四十七美元買進，他會放棄那一次的機會。如果是棒球比賽，此時裁判會判『好球！』，但在投資世界裡，沒有人會發表任何意見。只有當投資人揮空時，才會被判好球。」（引自《股神巴菲特》）

即使是旁人眼中的絕佳好球，只要投資人不喜歡，他就沒有必要揮棒，只需靜靜等待他擅長以及喜歡的球出現。巴菲特還說：「打者甚至可以看準野手（其他投資人或華爾街）睡著後再揮棒擊球。」

巴菲特原本認為機會不多，所以是時候解散合夥事業。然而，當華爾街發出警訊，勸戒市場「在局勢明朗之前，最好先暫緩購買股票」時，他卻開始瘋狂買進。因為當時在巴菲特眼前出現許多絕佳好球。

不會盲信來源

不論是哪一種行業，巴菲特絕不會盲信一般說詞，而是不斷獨自思考，直到自己滿意為止。他會閱讀、研究並熟慮所有他能取得的資料，由此累積出來的成果，便是巴菲特的能力圈。

IBM創辦人湯瑪斯．華生說：「我不是天才，雖然我在某個領域擁有很強的能力，但在那個領域以外，我什麼都不會。」（引自《巴菲特寫給股東的信》）巴菲特之所以能成為全球第一的投資大師，也是因為他堅守自己所理解的領域，並根據能力圈來決定自己要做的事。

新冠疫情仍有影響

然而，即使是巴菲特，也無法在COVID-19 肆虐之下全然不受影響。波克夏海瑟威的財報本身雖然轉虧為盈，但在資金運用方面，卻遲遲未能實現巴菲特許久以前便宣示的「大象等級的企業收購」。二○二○年，波克夏收購美國道明尼能源公司的天然氣運輸與儲存資產，但除此以外再無其他重大收購案，只好用創新高的剩餘現金部位回購自家庫藏股。

大型收購之所以困難，主要受全球過多熱錢影響，導致與投資基金之間的競爭加劇，推高收購價格。此時仗著充裕資金，即使價格昂貴也要收購的作法，還是有違巴菲特的風格。

巴菲特的作法是仔細觀察價格與價值的差異，正如他自己所言「在投資世界沒有所謂的目送三振」，在自己的好球帶之外，他也不會為了「一定要收購」而勉強揮棒。

（本文出自《巴菲特的決策邏輯》，作者：桑原晃彌 譯者：林姿呈）