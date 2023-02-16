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外資看好營運後市 國巨飆波段高、凱美跟漲衝漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

外資看好國巨（2327）營運後市，列入亞太區買進首選名單，目標價喊上900元，國內投顧法人也維持增加持股的投資評等，列為產業首選，國巨今（16）日開高走高，一度拉升至579元，創2021年7月以來的新高價，盤中漲幅逾半根停板，集團股凱美跟進大漲，衝上漲停鎖死。

台股今日以15,474.46點開高，盤中拉升至15,585.48點，上漲逾百點，盤面上被動元件股由國巨領軍創下1年半來的波段高點，凱美（2375）衝上69.3元漲停板，華新科（2492）盤中也大漲逾6%，信昌電（6173）上漲逾7%。

國巨1月營收85.03億元，月減5.5%，年減17.1%，但仍創單月歷史次高，主要是因農曆新年假期工作天數減少造成，加上供應鏈的庫存及終端需求持續調整中，且中國大陸疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，國巨表示，將密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

外資則是認為國巨在特規品需求較穩健下，較不受標準品需求疲弱影響，獲利率較具支撐，另外，看好隨市場需求逐漸回復，庫存天數至下半年就會恢復正常，降為110~120天。

外資預估，國巨商品化與高階產品本季產能利用率持平、第2季開始加溫，加上庫存天數也將回歸正常，正向看待營運後市，激勵股價連日來上漲，今日以555元開高，一度拉升至579元，盤中漲幅5.5%。

國巨 外資

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