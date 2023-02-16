內需為王！百貨股后寶雅股價大漲 創17個月新高價

全民有錢領，內需股近期爆紅成台股人氣王。除了標榜「吃喝玩樂」的觀光股，百貨股也成資金追捧標的，今日類股股王、股后股價表現搶眼，其中，又以寶雅（5904）表現最為吸睛，盤中股價大漲來到582元，漲幅逾7%，股價一舉創下17個月新高位置。類股股王富邦媒（8454）也不遑多讓，盤中股價來到794元，逼近800元關卡，漲幅6%。

政院年前宣布將全民普發6000元現金，盼給全民的「新春紅包」，最快可望在4月初發放，將開放全台12家金融機構ATM提領。內需股接棒輪漲，今日買盤從觀光股延伸到百貨股，帶動兩檔高價股皆有強勁的表現。法人表示，內需消費股因春節買氣強勁，帶動首季業績表現，第2季又有政府6000元紅包加持，可望持續活絡消費。

寶雅日前公告營收首度站上20億元關卡，元月營收創下歷史新高，且已連續2個月營收締造新猷。截至1月底為止，全台共有322間寶雅、40間寶家。寶雅表示，將透過持續展店，對營收帶來正面貢獻，並藉由新美妝店型，布局美妝品類；同時也將加速數位布局，透過產品組合優化提升消費者體驗。

寶雅旗下兩大通路包括寶雅和寶家，其中寶雅去年家數已突破300家來到313家，公司目標今年家數將來到350家，寶家去年底40家，今年可望再開15家店。展望2023年，由於口罩禁令持續放寬，將加速帶動美妝產品的表現，看好此商機，寶雅也積極開出美妝店型「POYA Beauty」，店中五成為美妝產品，高於一般店型的三成，有助寶雅鞏固美妝雜貨通路龍頭的寶座。

此外，寶雅今年引進獨家品牌「LABELLE拉蓓」主打時尚養生，首度進軍實體門市，為寶雅獨家販售。寶雅表示，「LABELLE拉蓓」整合現代人補充即食方式，主打簡單「輕養生」，符合現代人對調理養生飲品快速便利的需求。