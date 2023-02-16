2/16【早晨財經速解讀】危機!五大壽險大賣股!美零售銷售暴增3% 軟著路有望?日央將放棄YCC控制?

美國股市周三（15日）開低走高，終場小幅收漲，受惠於去年股市低迷時期遭重創的成長股反彈，加上企業財報優於預期，為市場帶來審慎樂觀情緒，但美國1月零售銷售增幅為近兩年來最大，顯示消費需求強勁，可能給聯準會（Fed）持續升息打通膨平添更多論據，使漲幅受限。

道瓊工業指數小漲38.78點，漲幅0.11%，報34,128.05點。標普500指數攀升11.47點，漲幅0.28%，收在4,147.61點。那斯達克綜合指數上漲110.44點，漲幅0.92%，至12,070.59點。費城半導體指數漲11.44點，漲幅0.37%，收在3,133.07點。

台積電ADR重挫5.3%。巴菲特的波克夏公司上季大砍其持股86%。

美國商務部15日公布，1月整體零售銷售擴增3%，增幅是2021年3月來最大，逆轉先前一連兩個月下滑的頹勢，且遠超路透訪調分析師預估的增長1.8%，主要是受汽車和其他商品提振。

由於投資人擔心，比預期火熱的零售銷售數據，可能使物價持續居高不下，Fed的升息路徑恐怕會更長，使美股三大指數早盤下跌，道瓊一度下跌256點。

Baird投資策略師Ross Mayfield指出：「來自零售方面，以及更廣泛的反映經濟更強勁的好消息，已經大部分被消化。與此同時，這些強勁表現已經消弭市場對降息的預期，並小幅上調了對終點利率的預估。」

但Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron說：「1月零售銷售全面強勁，再加上不錯的就業報告，顯示經濟具韌性。這種觀點支持了當前經濟強勁、但通膨正在下降的『金髮姑娘』情緒，儘管通膨還是相當高。」

Penn Mutual Asset Management投資組合經理Zhiwei Ren則說：「今天上午的零售銷售非常非常強勁—利率可能上升，但股市並沒有下跌。從表面上來看，那些不獲利的科技公司在引領股市。」

美股獲得提振的另一個原因是，路孚特IBES數據顯示，在這次美股財報季，超過一半的標普成份股已公布上季業績，其中近70%的獲利優於預期。相形下，長期平均水準為66%。

標普500指數11大類股中有九個收高，非必需消費品類股領漲，漲幅1.2%。能源類股和醫療保健股分別跌1.7%、0.5%。

個股方面，蘋果漲1.4%、Google母公司字母（Alphabet）漲2.4%、亞馬遜漲1.5%，特斯拉漲2.4%，微軟跌0.8%。

受兒童歡迎的遊戲開發平台Roblox飆漲26%，因該公司公布業績超過預期。

旅宿平台Airbnb大漲逾13%。受惠於旅行需求強勁，該公司上季業績超預期。

頁岩油生產商戴文能源（Devon Energy）挫跌約10%。美國嚴寒天氣和更高的費用給生產造成打擊，使該公司上季度獲利未能達到預期。

盤後交易時，Roku飆升14%，因該公司公布的營收預估比分析師預期還高。