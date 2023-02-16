波克夏炒短／陸行之：台積配息率28%偏低

「股神」巴菲特旗下波克夏上季大砍台積電ADR持股高達86%，震驚全球投資界。資深半導體產業評論家陸行之昨（15）日更點出台積電現階段配息率偏低的問題。

尤其台積電去年每股大賺39.24元，卻維持每季配息2.75元、年度配發11元現金股利的政策，換算配息率僅28%。

波克夏在短短一季就大舉出脫台積電ADR，陸行之認為，「這種短線炒作實在不像巴菲特過去價值股一抱十年的作風，應該是專業經理人的決定」，可能去年第3季想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔。

陸行之強調，沒有了巴菲特投資效應的溢價，台積電全球客戶以及下游系統廠的需求和庫存變化，將會是投資人接下來的關注重點。加上近期AI成為新的投資題材，AI晶片客戶也必須要持續關注。

另外，台積電配息率偏低，也值得關注。陸行之指出，以台積電去年每股純益39.24元來看，如果今年還是不肯調升既有的年度11元現金股利，配息率就只有可憐的28%。

他表示，台積電去年自由現金流增加超過100億美元都留在帳上，72%的保留盈餘還要課稅，「不知道T公司（取台積電英文名TSMC的第一個字母）在想什麼，是還在撐？還是覺得明／後年要加碼投資？」

陸行之提醒，波克夏大舉退場後，投資人後續還要關注台積電資本支出、3奈米量產進度、5／7奈米需求何時回升，更要留意減少資本支出現金流出後，公司何時調升台灣半導體同業中較低的配息率。

統一投顧董事長黎方國認為，「其實巴菲特是很短線的」，是「大家誤會了」。他解釋，波克夏每季持股都有變化，除了核心持股前十檔（或前五檔）持有的時間較長之外，以波克夏投資組合中數十檔的股票來看，大約有三分之一以上會被汰換，且是每季或每兩季的時間，不停汰弱留強。

黎方國分析，雖然台積電昨日股價受到波克夏上季大賣台積電ADR影響而重挫，但預期應該僅是短期的衝擊，換個角度來看，短線休息整理反而可以尋找買點。也有法人坦言，無從得知波克夏為何賣台積電ADR，但推測也許不是巴菲特本人的決策，而是基金經理人的操作。