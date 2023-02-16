巴菲特震撼 半導體股領跌

台股昨（15）日受「股神」巴菲特執掌的波克夏公司大賣台積電ADR衝擊，台積電等半導體股領跌下跳空開低走低收低，終場大跌221點收15,432點，成交量擴增至2,269億元，價跌量增失守5、10日短期均線，表現弱勢。

美國就業市場強勁和通膨降幅不如預期，壓抑台股近來走勢。原本15日凌晨台指期夜盤還隨那斯達克與費半指數上揚，不過幾個鐘頭後，台指期日盤與台股就在波克夏公司大舉出脫台積電ADR利空籠罩下開低逾150點。

外資昨賣超81.73億元，賣超台積電41.8億元居全市場最多，占賣超金額逾半；台積電終場跌3.66%或20元收525元，半導體族群明顯受壓抑，拖累上市半導體指數終場大跌3%，波及其他電子次產業族群股價表現。

圖／經濟日報提供

由於電子股表現疲軟，買盤轉入非電族群避險，鎖定觀光、水泥等具復甦題材標的，上市非電金指數僅跌0.3%，較上市電子指數下挫1.9%、上市金融保險指數跌0.8%抗跌。

台股受賣盤摜壓，終場以黑K重挫221點或1.4%，跌點和跌幅都為今年第二大，終場收15,432點，跌破5、10日短期均線，技術面包括KD等指標高檔反轉向下，後市轉弱壓力增加。集中市場氛圍低迷，資金也由大轉小，總計全市場漲幅前十強類股中，櫃買相關占六名，櫃買指數僅跌0.4%，波動幅度不若加權指數大。

三大法人集中市場同步出脫，共賣超107.86億元。其中外資賣超81.73億元，賣超台積電41.8億元居全市場最多，占賣超金額逾半；外資台指期淨多單減少4,068口至8,311口。

向來買多賣少的投信也賣超9.44億元，終止連三買；自營商賣超16.69億元，連五賣。八大公股行庫等國家隊逢回買進3.4億元，主要承接包括聯發科、台積電等半導體股。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，雖然台積電股價受到波克夏上季大賣ADR影響，但預期僅是短期衝擊，短線略經休整後可以尋找買點。指數若回測缺口有撐，可進場承接具基本面且股價基期相對較低績優股；若持穩於短均線之上，可挑選短線族群漲勢一致且量能逐漸放大個股，作為近期選股方向。