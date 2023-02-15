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巴菲特不是世界主流 朱成志一句話論斷台積電股價

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
投信投顧公會副理事長暨萬寶投顧董事長朱成志今日難得輕裝出席投信投顧公會春酒 記者蔡靜紋/攝影
投信投顧公會副理事長暨萬寶投顧董事長朱成志今日難得輕裝出席投信投顧公會春酒 記者蔡靜紋/攝影

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威去年第4季大砍台積電（2330）ADR持股，現貨股價今(15)日應聲重挫20元，衝擊台股重挫221點，各界議論紛紛巴菲特賣股一事，各種梗圖應運而生，就有人以金庸小說《倚天屠龍記》男主角張無忌母親要他勿忘殺父仇人為題發揮，「無忌，你要記住那個說要長期投資卻季冲台積電的人。」暗指巴菲特投資持有台積電ADR未超過一季。

在投資圈以「華山論劍」為粉專、YT頻道聞名的投信投顧公會副理事長暨萬寶投顧董事長朱成志今天一語道破巴菲特的江湖地位。

「巴菲特不是世界主流。」朱成志說，投資圈操作分為兩大流派，一是成長股投資，相當於上華山論劍一定要比出高下，主要是以投資科技股等為主，另一是價值型投資，巴菲特屬於後者，以投資較不受景氣影響的可口可樂、吉列刮鬍刀等個股為主，過去投資科技股失敗案例很多，僅蘋果成功，而多數機構投資人是以成長股投資為主。

朱成志表示，今年景氣沒去年差，巴菲特在去年第3季買台積電，第4季便減碼，可將其對台積電布局是為臨時性插花，畢竟外資在今年以來回補台積電超過20萬張，加上昨天台積電股價下跌20元，回補去年巴菲特缺口，當時台積電出現漲跌，相對昨天跌幅僅3.67%，可見台積電今年股價肯定部位低於去年，「370元的台積電不會再看到」。

朱成志進一步指出，巴菲特調節台積電ADR的邏輯應該是不看好基本面，而是台積電總裁魏哲家日前於法說表示，上半年比較弱，首季會是谷底，旺宏（2337）最新法說會也透露不太好的訊息；巴菲特持有台積電股票占整體外資比重很小，因此事件衝擊應該很快就會過去。

巴菲特買台積電被視為去年台股止跌反彈最重要強心針，隨後市場相當關注巴菲特後續動向。波克夏海瑟威今天公布去年第4季持股明細，顯示減持台積電ADR達八成六之多，市場除關注台積電股價後續走勢，也關心台股走勢。朱成志表示，預期今年台股指數區間將落在15,000~18,000點區間，巴菲特動作預告今年台股主角不是台積電等大型股，反而是「小兔子、中小型股相對有機會」。

朱成志表示，今天櫃買指數跌幅相對小於集中市場加權指數，而櫃買指數今年來漲幅亦領先集中市場，可見今年將選股高難度的一年，盤面將以中小型股為主。

對於近來躍為投資熱門題材的ChatGPT概念股，朱成志表示，科技產業革命永遠來自破壞性創新，台灣廠商無法真正進入在AI的世界級賽道的戰場上，但可以當軍火商，包括半導體、IP及伺服器都是台灣的強項，也是未來趨勢。

台積電 巴菲特

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