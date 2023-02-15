中興電長線成長動能明確 法人目標價高喊115元

綠電概念股受惠政策偏多，股價一路震盪盤堅，大型本國投顧最新報告指出，中興電（1513）在手訂單攀升至272億元，氫能與重電等長線成長動能明確，給予18倍本益比，目標價由90元調升至115元。

中興電15日盤中一度上漲9.2%至91.9元，持續改寫掛牌後歷史天價，中場過後獲利賣壓湧現，最後上漲2.8%，收在86.5元，收盤價亦為歷史新高；累計今年以來，漲幅已達28.7%。

投顧法人指出，中興電部分工程遞延至第1季，加上第七廠擴產效應帶動，預估單季營收可望改寫歷年同期新高，季增、年增率均有高個位數，毛利率亦維持27.1%高檔水準。

中興電目前在手訂單約272億元，因一般發電裝置輸出電壓為30KV，需經升壓站將電壓升至161 KV/345 KV才可併網，法人評估，隨再生能源持續建置，民間案場GIS與升壓站統包工程訂單成長動能逐年提升，加上台電「強化電網韌性建設計畫」挹注，今年起進入營收認列的快速成長期。

法人指出，GIS產業榮景前所未見，中興電預計今年陸續擴增GIS產線第七、八、九個廠房，推估可帶來三至四成產能提升，今年整體營運隨新廠投產逐季加溫，電力事業群、氫能、花蓮鳳林案併網等，成為今明兩年成長主要動能。