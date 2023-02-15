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非本人決定？股神大賣台積電 陸行之分析：投資人要關注這點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電示意圖。圖／路透
台積電示意圖。圖／路透

股神巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季大砍台積電（2330）ADR持股高達86%，資深半導體產業評論家陸行之分析，「這種短線炒作實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，應該是專業經理人的決定」。

根據14日提交的13F報告，波克夏原本去年第3季買進台積電ADR共6,010萬股，但第4季竟大賣5,180萬股，大砍86%，持股僅剩829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元。

波克夏大砍台積電ADR，造成台積電ADR周二盤後重挫，連帶衝擊今（15）日台積電的表現，終場收在525元，下跌20元，跌幅3.66%，市值下滑至13兆6,134億元，市場也對巴菲特持股台積電ADR僅一季就大賣的原因議論紛紛。

陸行之在臉書發文表示，「看起來T公司（指台積電）的巴菲特溢價一個季度就玩完了」，他認為，「這種短線炒作實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，應該是專業經理人的決定」，可能去年三季度想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔。

陸行之說，沒了溢價，投資人要乖乖的去看T公司全球設計客戶及下游系統客戶需求及庫存的變化，AI應用大幅攀升對T公司AI晶片客戶的影響，資本開支、3nm 量產進度、5/7nm 何時需求回升，最後就是在減少資本開支現金流出後，公司何時調升台灣半導體同業中較低的配息率。

陸行之指出，以台積電去年EPS 39.24元來看，如果今年還是不肯調升11元現金股利，配息率就只有可憐的的28%；台積電去年自由現金流增加超過100億美元都留在帳上，72%的保留盈餘還要課稅，不知道T公司在想什麼，是還在撐？還是覺得明／後年要加碼投資？

台積電 巴菲特 波克夏 ADR 半導體 配息

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