台積電股東注意了！股神巴菲特減碼86%持股

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。台積電（2330）今（15）日早盤最低到525元，大跌20元。

台積電籌碼方面，外資轉賣為買超6,109張，投信連二日買超1,464張，自營商終結連二日賣超轉為買超460張。台積電董事會決議通過去年第4季現金股利每股配發2.75元，配息基準日訂定為今年6月21日，除息交易日為6月15 日；股東會將在6月6日召開。

波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。

波克夏仍是蘋果最大股東，上季小幅加碼蘋果約33.4萬股至8億9,510萬股，持股價值高達1,163億美元，占蘋果流通在外股票5.6%。蘋果也是波克夏最大持股，占投資組合比率高達39%。