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群創去年大虧 股價逆勢上漲居個股成交量冠軍
群創（3481）公布去年第4季稅後虧損123.93億元，每股淨損1.3元，是近43季以來最差的一季；去年度虧損279.9億元，每股淨損2.76元，為近十年低點，今（15）日股價卻是逆勢上漲的表現，早盤以平盤開出後拉升，盤中上漲逾2%，成交量居個股成交量冠軍，友達（2409）也是上漲逾2%的表現。
群創去年第4季毛利率負14.95%、營益率負26.69%，都較前一季改善；稅後淨損123.93億元，較前一季小幅收斂，每股淨損因現金減資擴大至1.3元。統計去年度毛利率為負3.09%，營益率負14.15%，稅後淨損279.9億元，每股淨損2.76元。
群創預期，第1季營運呈淡季走勢，估計大尺寸面板出貨量季減1%至3%，平均單價（ASP）持平；中小尺寸面板出貨量季減11%至13%。
台股今日開低，盤中大跌逾百點，群創以12.9元平盤開出，一度拉升至13.4元，盤中漲幅2.71%，成交量逾7.5萬張，高居個股成交量冠軍；友達早盤以17元開低後翻紅，一度拉升至17.6元，盤中漲幅2.33%，成交量居個股成交量第六大。
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