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股神可能認賠砍台積電ADR持股 台積電股價受挫？
巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，法人圈推測以波克夏上次公告買進均價約486元，台積電去年第4季股價遠低此價位，波克夏可能認賠出脫台積電ADR持股，不僅錯失台積電ADR今年31.5%漲勢，也形同被割韭菜。
波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。
台積電股價受到波克夏重砍ADR持股影響，開盤即重挫近3.5%，盤中跌幅雖收斂，卻讓今年台股今日多頭士氣受挫。
儘管波克夏大砍持有台積電ADR持股，但外資今年以來對台積電股價偏多操作，今年累計買超逾27.9萬張。
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