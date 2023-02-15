快訊

經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

台鐵車長追白沙屯「粉紅超跑」求姻緣 身掛看板「食量小好餵食」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股神可能認賠砍台積電ADR持股 台積電股價受挫？

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
波克夏公布上季大砍台積電ADR持股逾86%，連帶拖帶台積電今日股價重挫。路透
波克夏公布上季大砍台積電ADR持股逾86%，連帶拖帶台積電今日股價重挫。路透

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，法人圈推測以波克夏上次公告買進均價約486元，台積電去年第4季股價遠低此價位，波克夏可能認賠出脫台積電ADR持股，不僅錯失台積電ADR今年31.5%漲勢，也形同被割韭菜。

波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。

台積電股價受到波克夏重砍ADR持股影響，開盤即重挫近3.5%，盤中跌幅雖收斂，卻讓今年台股今日多頭士氣受挫。

儘管波克夏大砍持有台積電ADR持股，但外資今年以來對台積電股價偏多操作，今年累計買超逾27.9萬張。

波克夏 ADR 2330台積電 巴菲特

延伸閱讀

股神砍台積電ADR達86％ 統神直言巴菲特是商人：話能信屎可吃

006208跟0050該怎選…無腦買真可行？ 專家：差在內扣費和流動性

2/15【早晨財經速解讀】高於預期!元月CPI年增6.4% 炒短線?巴菲特Q4重砍台積電!

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

相關新聞

股神砍台積電ADR達86％ 統神直言巴菲特是商人：話能信屎可吃

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第三季買進約6,000萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，今年2月14日公布去年第四季即大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5％漲勢，對比電競實況主亞洲統神，於去（2022）年11月中直言，巴菲特上一季買台積電ADR慘賠，巴菲特是個商人，會操控、唬爛投資人，「巴菲特講的話能信，屎都能吃」；現今看起來相當巧妙。

波克夏大賣台積電 台股開跌156點、台積電跌19元

波克夏投資13F報告出爐，大賣台積電ADR持股86%，台積電ADR大跌。台積電ADR台股今（15）日開盤下跌156.81...

2/15【早晨財經速解讀】高於預期!元月CPI年增6.4% 炒短線?巴菲特Q4重砍台積電!

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。

波克夏大砍台積電ADR 今股價大跌拖累台股盤中重挫逾百點

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股86%，台積電ADR周二正...

巴菲特為何反手賣台積？ 業界估他這次應該賣錯了

股神巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第3季才斥資4141億美元（約台幣1,258億元）...

開放港澳人士來台自由行 華航、長榮航價量齊揚

疫後經濟加上春節旅遊旺季刺激航空業持續復甦，華航（2610）、長榮航（2618）1月營收同創疫情來新高點，今（14）日再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦