股神可能認賠砍台積電ADR持股 台積電股價受挫？

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第三季買進約6,000萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，今年2月14日公布去年第四季即大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5％漲勢，對比電競實況主亞洲統神，於去（2022）年11月中直言，巴菲特上一季買台積電ADR慘賠，巴菲特是個商人，會操控、唬爛投資人，「巴菲特講的話能信，屎都能吃」；現今看起來相當巧妙。

2023-02-15 09:23