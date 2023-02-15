波克夏大砍台積電ADR 今股價大跌拖累台股重挫逾百點
巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股86%，台積電ADR周二正常交易時段上漲1.9%，收97.96美元，但盤後應聲大跌逾4%，台積電今（15）日早盤以526元開低，下跌19元，市值急縮4,926億元，再下滑至14兆元之下，降至13兆6,393億元，且拖累大盤指數重跌逾百點。
根據14日提交的13F報告，波克夏去年第4季將台積電ADR大砍86%至829萬股，遠低於第3季新建倉的約6,010萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，波克夏公司上季大砍台積電ADR持股，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。
台積電今日開低後一度下滑至525元，盤中跌幅逾3%；台股開低，盤中重跌逾百點，主要都是因台積電大跌所造成。
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