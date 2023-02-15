股神砍台積電ADR達86％ 統神直言巴菲特是商人：話能信屎可吃

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第三季買進約6,000萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，今年2月14日公布去年第四季即大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5％漲勢，對比電競實況主亞洲統神，於去（2022）年11月中直言，巴菲特上一季買台積電ADR慘賠，巴菲特是個商人，會操控、唬爛投資人，「巴菲特講的話能信，屎都能吃」；現今看起來相當巧妙。

波克夏依法（13F）在最後期限申報去年第4季持股之前，台積電ADR在正常交易時段上漲1.9%至97.96美元，今年來已上漲31.5%。

波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。

統神去年11月中說「巴菲特講的話能信屎都能吃」

當時有人於統神的直播中問道，巴菲特都買相對便宜的股票且不追高，是不是統神的投資理念跟股神一樣？

統神那時候回答，巴菲特去年第三季買台積電ADR賠的要死，告訴網友們不要相信股神不追高，「他講屎是香的你要不要信？巴菲特底下有很多證券公司，都要操控那些投資人進進出出的，他一定要唬爛你的，巴菲特講的話能信，屎都能吃。」

統神說明，巴菲特是個商人，下面有很多證券公司，「股票漲了要賣，一定要有人去接，就跟外資當初喊600多元的台積電一樣，保守一點的喊750元，有些喊850元，甚至喊到900元的，台積電往上漲的時候就全部倒給這些追高的人，不這樣喊怎麼會有人買？」

統神也在直播中分享自己對股市的看法，他認為：「經濟是循環的，不可能一直往上漲，那全世界都是有錢人，這是不可能的，往上就一定會往下，所以股市有道賺就會先跑」。